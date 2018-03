Ostaci američkog nosača zrakoplova USS Lexington koji je potopljen za vrijeme Drugog svjetskog rata pronađeni su blizu australske obale.

Američki ratni brod USS Lexington otkriven je na dubini od oko 3000 metara u Koraljnom moru, oko 800 kilometara od australske istočne obale.

Nosač zrakoplova potonuo je tijekom borbe u Koraljnom moru između 4. i 8. ožujka 1942. godine. U borbi je poginulo više od 200 članova posade, a oko 2000 ih je spašeno.

Američka mornarica potvrdila je da je brod otkrio istraživački tim koji je vodio suosnivač Microsofta Paul Allen.

Za otkriće Lexingtona, zajedno s 11 od njegovih 35 zrakoplova, zaslužna je Allenova tvrtka Vulcan.

“Lady Lex” went down with 35 planes. So far, #RVPetrel has found 11 of them. Here’s a look at two Douglas TBD-1 Devastators, resting on top of each other, and a close up of a Grumman F4F-3 Wildcat. https://t.co/19CuqvopwB pic.twitter.com/FEWZYD0iEo