Jedan od najspektakularnijih dočeka bio je onaj u najvećem australskom gradu Sydneyu. Veličanstveni vatromet potrajao je 12 minuta. Procjenjuje se da ga je u gradskoj luci promatralo više od milijun ljudi.

Prethodno je Nova Godina proslavljena i u Novom Zelandu. U najvećem novozelandskom gradu Aucklandu već tradicionalno je gotovo 330 metara visoki Sky Tower iskorišten za petominutni vatromet. Utrošeno je pola tone pirotehnike. Poseban svjetlosni šou održan je i na mostu u gradskoj luci.

Tu je i Hong Kong gdje je prije nekoliko trenutaka počeo jedan od najvećih novogodišnjih vatrometa. Tema je Simfonija sreće.

