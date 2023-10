Potresna ispovijest Britanke čiji je dom zapalio Hamas: "Jedna od najtežih stvari bila je čuti mog psa kako gori do smrti"

Britanka Deborah Mintz koja živi u Izraelu podijelila je svoje mučno iskustvo kroz koje je prolazila nakon što je Hamas zapalio njezin dom u Modi'inu.

Bila je sa svojom kćeri, zetom i njihovom bebom starom svega 10 dana kada su militanti pokušali provaliti u sklonište u koje su pobjegli.

Prostorija u kojoj su se nalazili imala je čelična vrata za zaštitu od raketnih napada, ali nije bila opremljena s lokotima zbog čega je došlo do višesatne borbe.

Pročitajte i ovo eskalacija sukoba Biden obećao podršku Izraelu: "Postoje trenuci kada je čisto zlo pušteno na ovaj svijet. Ovo je terorizam"

Mintz je prepričala da su njezina kćer i zet naizmjenično držali ručku uspravno. "Kada je Hamas vidio da su moja kći i njen muž jači nego što jesu, zapalili su kuću i pokušali nas dimom istjerati", opisala je za Sky News.

Ostajali su bez svježeg zraka i struje, a u trenutku kada su mislili da je sigurno - otvorili su čelični prozor kako bi mogli disati.

Pročitajte i ovo neizravno opravdavao napad Veleposlanica Izraela u BiH oštro: "S koje strane povijesti ćete ostati zapamćeni, gospodine Komšiću?"

"Jedna od najtežih stvari bila je čuti mog psa kako gori do smrti, vrišti - to je zvuk koji me nikada neće napustiti", rekla je.

Izraelski vojnici su ih kasnije spasili, a iako je unuk zadržan u bolnici kako bi dobio kisik i potrebnu njegu, prošli su bez većih zdravstvenih posljedica.