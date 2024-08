"Iskopat ću ti oči" - zaprijetio kandidatkinji za predsjednicu, u kući mu našli oružje

Prema sudskim zapisima, Frank Lucio Carillo uputio je nekoliko prijetnji američkoj potpredsjednici i kandidatkinji za predsjednicu SAD-a Kamali Harris, američkom predsjedniku Joeu Bidenu, direktoru FBI-a Christopheru Wrayu, nekoliko dužnosnika Arizone i drugima na desničarskoj platformi društvenih medija Gettr. Kao odgovor na sudski poziv, FBI je pronašao 4359 Carillovih objava koje su ciljale na različite javne dužnosnike.



U nekoliko objava Carillo je navodno prijetio da će ubiti Harris i opisao razne načine na koje je želi ubiti. "Iskopat ću ti oči", navodno je napisao Carillo u jednoj objavi punoj psovki i vrijeđanja u kojoj ju je nazvao kurvom i rekao da se nada da će ''trpjeti polaganu mučnu smrt", piše CNN.



Brojne slične objave citirane su u sudskim spisima, s grafičkim i detaljnim prijetnjama potpredsjednici, kao i drugima, uključujući jednu islamofobnu objavu 2023. u kojoj je napisao da bi ljudi trebali "izići van s oružjem i ubiti sve muslimane".



Kad su agenti FBI-a prvi put stigli u Carillovu kuću zbog objava na društvenim mrežama, Carillo je rekao da je on to objavio i dok se činilo kao da razgovara sam sa sobom, također rekao: "Pretpostavljam da će mi trebati odvjetnik". Stoji to u sudskim dokumentima, kao i da su savezni agenti iz njegove kuće uzeli dva komada vatrenog oružja, uključujući pištolj koji je kupio 2023. i pušku koju je kupio ove godine.

Carillo se na sudu pojavio u ponedjeljak, a ročište na kojem će se utvrditi hoće li iza rešetaka dok čeka rješenje u svojem slučaju zakazano je za četvrtak.