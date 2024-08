Irski premijer prozvao Izrael: "Svijet će gledati na rat kao na vrijeme mračne sramote"

Svijet nije učinio dovoljno da se postigne prekid vatre u Gazi, rekao je u utorak irski premijer Simon Harris.

Harris je pozvao na žurnu reviziju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Izraela, rekavši da se krše odredbe trgovinskog sporazuma vezane za ljudska prava.

Irski premijer je upozorio da će svijet u budućnosti na sukob gledati kao vrijeme mračne sramote. Harris je rekao da samoga sebe svakog dana pita je li irska vlada mogla učiniti više.

"Smatram da su scene koje se odvijaju na Bliskom istoku groteskne i gotovo nezamislive kada je riječ o razmjerima katastrofe", rekao je Harris u utorak u Dublinu.

"Nazvao sam to ratom protiv djece, vjerujem da je tako. Postupci Izraela su krajnje nesrazmjerni. Također, veoma sam svjestan stvari poput trgovine koja se zbiva na razini Europske unije. Da budem jasan, ne vjerujem da su svijet, Europska unija, učinili dovoljno da se postigne primirje", kazao je.

"Vjerujem da kada se budemo osvrtali na ovo razdoblje, bit će to vrijeme mračne sramote za svijet. Zato što postoje poluge koje su se mogle iskoristiti na europskoj razini, a dosad nisu iskorištene", poručio je Harris, dodavši da Europska unija odmah može učiniti više.

Kazao je da on i premijeri Španjolske i Slovenije pozivaju na reviziju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Izraela.

"Nadam se da će nam se druge kolege pridružiti ako ovi razgovori ne budu napredovali u narednim satima i danima. To je veoma praktična mjera koju možemo poduzeti. Kakvu poruku šaljemo svijetu kada imamo odredbe o ljudskim pravima u trgovinskim sporazumima koje nemaju učinka? One nisu tamo kako bi dokument bio dulji, one moraju imati značenje", istaknuo je.

Na pitanje bi li trgovinski sporazum trebalo u potpunosti suspendirati, Harris je odgovorio da je postupak takav da ga se najprije treba revidirati. Međutim, dodao je: "Teško da ćete revidirati sporazum i ustanoviti da je u skladu s ljudskim pravima".

