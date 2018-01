Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji podržava protuvladine prosvjede u Iranu, bilo bi bolje da se bavi "milijunima beskućnika i gladnih" u SAD-u, rekao je u utorak glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.

Bahram Gasemi, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu: "Umjesto da gubi vrijeme šaljući beskorisne i uvredljive tvitove protiv drugih naroda, bilo bi mu bolje da se bavi problemima u svojoj zemlji, ponajprije svakodnevnim ubojstvima desetaka ljudi i milijunima beskućnika i gladnih."

Usprkos upozorenjima, Trump je na Twitteru nastavio prozivati iranske vlasti.

"Narod Irana napokon čini nešto protiv brutalnog i korumpiranog iranskom režima", objavio je u utorak. "Sav novac koji ima je Obama tako glupo dao otišao je na terorizam i završio u njihovim 'džepovima'. Ljudi imaju malo hrane, veliku inflaciju i nemaju ljudska prava."

