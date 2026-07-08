Amerika žestoko napala Iran, stigla osveta: "Oglasila se sirena"

Američka vojska izjavila je u srijedu da je napala više od 80 ciljeva u Iranu, kao odgovor na nedavne napade na nekoliko tankera u Hormuškom tjesnacu, dok Iranska revolucionarna garda kaže da je zauzvrat gađala 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, prenose agencije.

Nanoseći najnoviji udarac ionako krhkom sporazumu o prekidu vatre, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je da je izveo zajedničku operaciju raketama i dronovima protiv ključnih američkih vojnih lokacija pete američke flote u Bahreinu i zračne baze Ali Al Salem u Kuvajtu, te oborio američki dron MQ9 u pokušaju ometanja američke operacije.

Američke su snage ciljale sustave protuzračne obrane, protubrodske rakete i više od 60 malih brodova koji pripadaju iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) u Hormuškom tjesnacu ili u njegovoj blizini, izjavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u objavi na X-u.

Učinile su to "kako bi umanjile sposobnost Irana da nastavi napadati međunarodnu trgovinu koja teče kroz međunarodni trgovinski koridor", navodi se u izjavi.

Američka vojska izjavila je da je operacija pokrenuta kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Prema CENTCOM-u, brodovi su plovili pod zastavama Maršalovih Otoka, Liberije i Saudijske Arabije.

Dodaju da su američke snage i dalje spremne pozvati Iran na odgovornost za svaki čin kršenja okvirnog sporazuma koji je postignut prošli mjesec.

U srijedu su se u Bahreinu oglasile sirene za zračnu uzbunu, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

"Oglasila se sirena", priopćilo je ministarstvo na X-u, bez daljnjih detalja. "Pozivamo stanovnike i one koji tu borave da ostanu mirni i potraže sklonište na najbližoj dostupnoj lokaciji."

Kuvajtska vojska priopćila je u srijedu da odgovara na napade dronovima i raketama.

"Kuvajtska protuzračna obrana trenutačno odbija napade neprijateljskih raketa i dronovima", priopćila je vojska na X-u, bez navođenja njihova podrijetla.