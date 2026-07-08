Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Rat na Bliskom istoku

Amerika žestoko napala Iran, stigla osveta: "Oglasila se sirena"

PišeHina, 08. srpnja 2026. @ 07:00 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Nema mira na Bliskom istoku.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Hossam Hassan
    poludio je!

    Brutalno iskrena izjava egipatskog izbornika nakon ispadanja: "Messi je..."
  2. Gianni Infantino
    Usred skandala

    Ponovno se oglasio Gianni Infantino: Njegova poruka gorko odjeknula u Hrvatskoj
  3. Vatreni
    boli!

    Šokantno otkriće bivšeg suca o ispadanju Hrvatske: "Rekli su mi da su time samo kupovali..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Zelenski potpisao sporazume o dronovima s trima zemljama NATO-a
Rat u Europi
Zelenski potpisao važne sporazume s trima zemljama NATO-a
Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu - IRGC
Rat na Bliskom istoku
Amerika žestoko napala Iran, stigla osveta: "Oglasila se sirena"
Evakuirane ulice na Manhattanu zbog prijetnje urušavanja nebodera
Na Manhattanu
VIDEO Prijeti urušavanje nebodera, evakuirane ulice: "Nikada to nisam vidio, izuzetno je opasno"
Fascinantno otkriće tijekom obnove: "Nismo mogli očekivati da su očuvane, bili smo jako iznenađeni"
SPEKTAKULARAN NALAZ
Fascinantno otkriće: "Nismo to mogli očekivati, bili smo jako iznenađeni"
Ovaj muzej nema radno vrijeme, potpuno je besplatan i bez gužvi: "Može se doći sasvim ležerno"
HIT U ISTRI
Ovaj muzej nema radno vrijeme, potpuno je besplatan i bez gužvi: "Može se doći sasvim ležerno"
SAD pokrenuo napade na Iran nakon što su tankeri udarili u Hormuški tjesnac
Nova eskalacija
SAD pokrenuo napade na Iran
Kakvo je vrijeme sutra? Stiže promjena s pljuskovima i padom temperatura
VREMENSKA PROGNOZA
Stiže hladna fronta: Pogledajte kakvo nas vrijeme sutra očekuje u Hrvatskoj
Nikad viđeni prizor u Jadranu: Morski golubovi izazvali oduševljenje, ali i brigu
Zavladala zabrinutost
VIDEO Nikad viđeni prizor u Jadranu: Oduševljenje je brzo zamijenio strah
Austrijski mediji upozorili turiste: Vatrenjača sve češće u hrvatskom Jadranu
Invazivna vrsta
U Austriji upozoravaju turiste koji idu u Hrvatsku: "Budite oprezni, sve ih je više"
Potvrđena presuda protiv Jovana Radana
PRAVOMOĆNA PRESUDA
Zbog silovanja u Vukovaru 1991. godine u Srbiji osuđen Jovan Radan: "Teško je biti žrtva i očekivati..."
Pobuna zbog gradnje priuštivih kvadrata u Zagrebu
NEZADOVOLJSTVO NA BOROVJU
Građani se digli na noge zbog gradnje 11 zgrada na zelenoj oazi: "Tomašević je protestirao protiv izgradnje crkve u susjedstvu"
Dva tijela pronađena u stanu u Osijeku
NALOŽENA OBDUKCIJA
Tragedija na istoku Hrvatske: U stanu pronađena tijela djevojke i mladića
Donald Trump nastavlja svađu s talijanskom premijerkom Meloni 6
NAPETI ODNOSI
Ususret samitu: Trump napao talijansku premijerku, objavio gnusan komentar
Marko Perković Thompson održao koncert u Zaprešiću 1:05 8 6
oko 30.000 ljudi
Policija nakon Thompsonova koncerta privela osam osoba, pregledavat će i sve snimke
Marin Miletić ponovno je prerezao lokot na riječkoj plaži 5
TREĆI PUT
Dok Miletić ponovno reže lokote na plaži u Rijeci, iz Ministarstva poručuju da koncesionar ne krši zakon
Drama na varaždinskoj tržnici: Policija opkolila mladića zbog pištolja, uslijedio preokret 5
Za pojasom hlača
Drama na varaždinskoj tržnici: Policija opkolila mladića zbog pištolja, uslijedio preokret
Pronađena je djevojčica za kojom se tragalo od 25. lipnja 4
Sretan kraj potrage
Pronađena djevojčica za kojom se tragalo 11 dana: Jedan poziv bio je ključan
Butković komentirao ograđivanje plaže u Rijeci 4
MIŠLJENJE MINISTRA
Butković se oglasio nakon što je Miletić treći put prerezao lokote na plaži: "S naše strane..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nikad viđeni prizor u Jadranu: Morski golubovi izazvali oduševljenje, ali i brigu
Zavladala zabrinutost
VIDEO Nikad viđeni prizor u Jadranu: Oduševljenje je brzo zamijenio strah
Potvrđena presuda protiv Jovana Radana
PRAVOMOĆNA PRESUDA
Zbog silovanja u Vukovaru 1991. godine u Srbiji osuđen Jovan Radan: "Teško je biti žrtva i očekivati..."
Kakvo je vrijeme sutra? Stiže promjena s pljuskovima i padom temperatura
VREMENSKA PROGNOZA
Stiže hladna fronta: Pogledajte kakvo nas vrijeme sutra očekuje u Hrvatskoj
show
Prokletstvo članica grupe G.R.L.: Nakon Simone Battle preminula i Lauren Bennett 6:37 10
grupu prati prokletstvo
Imala je samo 36 godina: Iznenada preminula pjevačica koja je snimila jedan od najvećih svjetskih hitova
Jerry Hall otkrila kako njeguje mladolik izgled: Ima 70 godina, ne ide u teretanu, odbija botoks, ali ne odriče se vina i cigareta 11
botoks joj nije bio opcija
U 71. godini prkosi svim pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a vina i cigareta ne planira se odreći
Trostruko live izdanje Marka Perkovića Thompsona 504.027 s Hipodroma već bilježi rekordnu prodaju!
nema mu kraja
Thompson nakon koncerta u Zaprešiću zabilježio novi rekord, evo o čemu se radi!
zdravlje
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Mogu ih raditi gotovo svi
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Kawasaki bolest: Prvi znakovi koje roditelji ne bi smjeli ignorirati
Može ostaviti posljedice na srce
Kawasaki bolest: Prvi znakovi koje roditelji ne bi smjeli ignorirati
5 “boomerskih” mitova o zdravlju u koje mnogi još uvijek vjeruju, iako ih je znanost odavno opovrgnula
Nekad su bili općeprihvaćeni
5 “boomerskih” mitova o zdravlju u koje mnogi još uvijek vjeruju, iako ih je znanost odavno opovrgnula
zabava
"Prosječni Purger čim prođe Sv. Rok": Objava nasmijala gledatelje, mnogi se složili
LOL
"Prosječni Purger čim prođe Sv. Rok": Objava nasmijala gledatelje, mnogi se složili
Sezonska radnica iz Srbije opisala grozne uvjete u Hrvatskoj: "Ovo je prestrašno slušati"
Užasno…
Sezonska radnica iz Srbije opisala grozne uvjete u Hrvatskoj: "Ovo je prestrašno slušati"
Ovakvu nezgodu s bikinijem nije mogla predvidjeti, kolika je vjerojatnost?!
Ups!
Ovakvu nezgodu s bikinijem nije mogla predvidjeti, kolika je vjerojatnost?!
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
Brutalno iskrena izjava egipatskog izbornika nakon ispadanja: "Messi je..."
poludio je!
Brutalno iskrena izjava egipatskog izbornika nakon ispadanja: "Messi je..."
Šokantno otkriće bivšeg suca: "FIFA je cijelo vrijeme imala plan, zato je Hrvatska ispala"
boli!
Šokantno otkriće bivšeg suca o ispadanju Hrvatske: "Rekli su mi da su time samo kupovali..."
Ponovno se oglasio Gianni Infantino: Njegova poruka gorko odjeknula u Hrvatskoj
Usred skandala
Ponovno se oglasio Gianni Infantino: Njegova poruka gorko odjeknula u Hrvatskoj
tv
Daleki grad: Sekunde ih dijele od užasa, ali neće ga ostaviti samog
DALEKI GRAD
Sekunde ih dijele od užasa, ali neće ga ostaviti samog
Tajne prošlosti: Maštaju o svojoj novoj kući 0:38
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Maštaju o svojoj novoj kući
Daleki grad: Posjetila ga je u bolnici
DALEKI GRAD
Posjetila ga je u bolnici
putovanja
Tjedni jelovnik brza ljetna jela od 6. 7 do 12. 7. 2026.
Tjedni jelovnik
7 brzih i slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna – lako ih je napraviti i svima će se svidjeti
Europsko čudo prirode: "Živa dina" koja nezaustavljivo guta drveće 11
Dune du Pilat
Europsko čudo prirode: "Živa dina" koja nezaustavljivo guta drveće
Ručak za pola sata: Recept za salatu od tjestenine, tune i tikvica
Osvježenje
Ručak za pola sata: Recept za salatu od tjestenine, tune i tikvica
novac
Ovih pet europskih gospodarstava rast će dvostruko brže od prosjeka eurozone u idućih pet godina
Procjena MMF-a
Ovih pet europskih gospodarstava rast će dvostruko brže od prosjeka eurozone u idućih pet godina
Hrvatske marine u Zadru, Sukošanu, Tribunju i Šibeniku dobit će novog vlasnika
Akvizicija teška milijardu eura
Hrvatske marine u Zadru, Sukošanu, Tribunju i Šibeniku dobit će novog vlasnika
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Mogu ih raditi gotovo svi
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Trudnica iz Zagreba golog trbuha u negliže-suknji 18
I obožavane natikače
Trudnica sa zagrebačke špice: Goli trbuh i negliže-suknja za izdanje koje prkosi vrućinama
Fitness-trik zbog kojeg mišići izgledaju punije i čvršće već nakon jednog treninga
Odlična motivacija
Fitness-trik zbog kojeg mišići izgledaju punije i čvršće već nakon jednog treninga
sve
Brutalno iskrena izjava egipatskog izbornika nakon ispadanja: "Messi je..."
poludio je!
Brutalno iskrena izjava egipatskog izbornika nakon ispadanja: "Messi je..."
Šokantno otkriće bivšeg suca: "FIFA je cijelo vrijeme imala plan, zato je Hrvatska ispala"
boli!
Šokantno otkriće bivšeg suca o ispadanju Hrvatske: "Rekli su mi da su time samo kupovali..."
Ponovno se oglasio Gianni Infantino: Njegova poruka gorko odjeknula u Hrvatskoj
Usred skandala
Ponovno se oglasio Gianni Infantino: Njegova poruka gorko odjeknula u Hrvatskoj
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene