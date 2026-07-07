Fascinantno otkriće tijekom obnove: "Nismo mogli očekivati da su očuvane, bili smo jako iznenađeni"

Nevjerojatni zidni oslici u gornjogradskoj palači udaljenoj tek pedesetak metara od crkve svetog Marka, prava su senzacija. Slojevi bijele boje skrivali su jedno od najvećih otkrića zagrebačke obnove.

"Kako su ovdje živjele aristokratske obitelji bilo je za očekivati da ovdje nekad nalazila ovakva reprezentativna soba i reprezentativne prostorije, ali da su očuvane i da žbuka nije otučena to nismo mogli očekivati. Tu smo bili jako iznenađeni", rekla je Benedikta Vilenica, voditeljica restauratorskih radova.

Benedikta Vilenica, voditeljica restauratorskih radova Foto: DNEVNIK.hr

"Ona datira iz 17. stoljeća, ali je kasnije objedinjavanjem u 18. stoljeću dobila ovu današnju formu. U 19. stoljeću dograđeno je krilo tiskare doktora Ljudevita Gaja pa onda ovi oslici prate tu genezu, tu povijesnu slojevitost", rekla je Antonia Matković Šerić, Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu.

Najveći restauratorski izazov bio je organizirati se da se radovi ne produlje nakon svibnja do kada su bila osigurana europska sredstva.

Antonia Matković Šerić, Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu Foto: DNEVNIK.hr

"Tako da smo tu svi zadovoljni što smo uspjeli u relativno kratkom vremenskom roku čak 40 prostorija restaurirati", nadodaje Vilenica.

Ukupna vrijednost obnove iznosi 9 milijuna i 200 tisuća eura.

"Na oslike je otišlo oko 1,7 milijuna eura plus PDV, a to je dio ove ukupne cijene od 9,2 milijuna eura plus PDV", rekao je Marko Turudić, Pravni fakultet u Zagrebu.

Osobito vrijedan nalaz cijela je prostorija vedutama pretvorena u vrtni paviljon.

"Vidimo original te vedute ovo krovište i cijela arhitektura, a ovdje smo slikarskim retušem zvanim tratteggio intervenirali kako bi se mogla vidjeti razlika između restauratorske intervencije i originala koji je skroz sačuvan. To je jedan etički kodeks. Uvijek se mora razlučiti što je original, a što je naša restauratorska naknadna intervencija", nadodaje Vilenica.

Završeni radovi na otkriću desetljeća zagrebačke obnove Foto: DNEVNIK.hr

Zadovoljni su i konzervatori.

"Očuvali su se u svojem izvornom izdanju lako su čitljivi sad ih možemo i bolje razumjeti pa će onda ove prekrasne vedute dobiti i dublji smisao od strane stručne, povijesno-umjetničke javnosti", rekla je Antonia Matković Šerić, Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu.

Završeni radovi na otkriću desetljeća zagrebačke obnove Foto: DNEVNIK.hr

Završeni radovi na otkriću desetljeća zagrebačke obnove Foto: DNEVNIK.hr

Od 1. listopada u ove prostorije vraćaju se studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu.

"Ono što je najvažnija je da je ona sada protupotresno sigurna po najvišim značajkama i karakteristikama da je za naše studente iznimno sigurna", nadodaje Turudić.

Ostaje nada da će prostor barem ponekad biti otvoren javnosti.