Fascinantno otkriće tijekom obnove: "Nismo mogli očekivati da su očuvane, bili smo jako iznenađeni"

Nevjerojatni zidni oslici u gornjogradskoj palači udaljenoj tek pedesetak metara od crkve svetog Marka, prava su senzacija. Slojevi bijele boje skrivali su jedno od najvećih otkrića zagrebačke obnove.
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"Kako su ovdje živjele aristokratske obitelji bilo je za očekivati da ovdje nekad nalazila ovakva reprezentativna soba i reprezentativne prostorije, ali da su očuvane i da žbuka nije otučena to nismo mogli očekivati. Tu smo bili jako iznenađeni", rekla je Benedikta Vilenica, voditeljica restauratorskih radova.
Benedikta Vilenica, voditeljica restauratorskih radova
Foto:
DNEVNIK.hr
"Ona datira iz 17. stoljeća, ali je kasnije objedinjavanjem u 18. stoljeću dobila ovu današnju formu. U 19. stoljeću dograđeno je krilo tiskare doktora Ljudevita Gaja pa onda ovi oslici prate tu genezu, tu povijesnu slojevitost", rekla je Antonia Matković Šerić, Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu.
Najveći restauratorski izazov bio je organizirati se da se radovi ne produlje nakon svibnja do kada su bila osigurana europska sredstva.
Antonia Matković Šerić, Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu
Foto:
DNEVNIK.hr
"Tako da smo tu svi zadovoljni što smo uspjeli u relativno kratkom vremenskom roku čak 40 prostorija restaurirati", nadodaje Vilenica.
Ukupna vrijednost obnove iznosi 9 milijuna i 200 tisuća eura.
"Na oslike je otišlo oko 1,7 milijuna eura plus PDV, a to je dio ove ukupne cijene od 9,2 milijuna eura plus PDV", rekao je Marko Turudić, Pravni fakultet u Zagrebu.
Osobito vrijedan nalaz cijela je prostorija vedutama pretvorena u vrtni paviljon.
"Vidimo original te vedute ovo krovište i cijela arhitektura, a ovdje smo slikarskim retušem zvanim tratteggio intervenirali kako bi se mogla vidjeti razlika između restauratorske intervencije i originala koji je skroz sačuvan. To je jedan etički kodeks. Uvijek se mora razlučiti što je original, a što je naša restauratorska naknadna intervencija", nadodaje Vilenica.
Završeni radovi na otkriću desetljeća zagrebačke obnove
Foto:
DNEVNIK.hr
Zadovoljni su i konzervatori.
"Očuvali su se u svojem izvornom izdanju lako su čitljivi sad ih možemo i bolje razumjeti pa će onda ove prekrasne vedute dobiti i dublji smisao od strane stručne, povijesno-umjetničke javnosti", rekla je Antonia Matković Šerić, Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu.
Završeni radovi na otkriću desetljeća zagrebačke obnove
Foto:
DNEVNIK.hr
Završeni radovi na otkriću desetljeća zagrebačke obnove
Foto:
DNEVNIK.hr
Od 1. listopada u ove prostorije vraćaju se studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu.
"Ono što je najvažnija je da je ona sada protupotresno sigurna po najvišim značajkama i karakteristikama da je za naše studente iznimno sigurna", nadodaje Turudić.
Ostaje nada da će prostor barem ponekad biti otvoren javnosti.