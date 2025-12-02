Tko će preuzeti ruski dio? Irak u utrku za naftu pozvao zapadnu silu

Iračko ministarstvo nafte objavilo je u ponedjeljak da je pozvalo američke kompanije na natječaj za kupnju većinskog udjela u naftnom polju Zapadna Qurna 2, kojim već godinama upravlja ruski naftni div Lukoil.

Ministarstvo nafte objavilo je da je poduzelo "sve potrebne mjere" kako bi izravno i ekskluzivno pozvalo nekoliko velikih američkih naftnih kompanija da pošalju ponude za preuzimanje udjela u naftnom polju Zapadna Qurna 2.

Pobjednik na natječaju zamijenit će Lukoil na mjestu upravitelja, rekao je dužnosnik iračkog ministarstva za AFP.

"Prijenos uprave poljem Zapadna Qurna 2 na američku kompaniju koristio bi obje strane, osnažio bi stabilnost svjetskog tržišta i sačuvao iračku proizvodnju nafte", dodaju iz ministarstva.

Exxon Mobil signalizirao je iračkom ministarstvu da je zainteresiran za kupnju, reklo je za Reuters pet izravno upućenih iračkih službenih izvora.

Američki div nije želio komentirati tu informaciju, a Lukoil nije odmah odgovorio na Reutersov upit da je komentira.

Ugovor za razvoj polja dodijeljen je Lukoilu 2009., a proizvodnja u Zapadnoj Qurni 2 počela je pet godina kasnije, stoji na internetskoj stranici ruske kompanije.

Lukoil drži 75‑postotni udio u Zapadnoj Qurni 2, a ostatak kontrolira iračka državna naftna kompanija South Oil Company.

Prilika za zapadne države

Nakon uvođenja američkih sankcija u listopadu Lukoil je odlučio prodati inozemnu imovinu, uključujući i udio u iračkom naftnom polju.

Iračko ministarstvo nafte ne namjerava ga kupiti jer je Zapadna Qurna‑2 prevelik projekt kojim iračke državne kompanije ne bi mogle upravljati, navode irački stručnjaci.

Lukoilovo povlačenje tako otvara priliku zapadnim kompanijama, poput američkog ExxonMobila, britanskog BP‑a i francuskog TotalEnergiesa, da povećaju poslovanje u Iraku, prenosi portal Oil&Gas izjavu stručnjaka za energetiku Nabila Al‑Marsouimija.

ExxonMobil je svojedobno upravljao naftnim poljem Zapadna Qurna 1, a nedavno je s Bagdadom potpisao sporazum o razvoju naftnog polja Majnoon i razmatra povratak u Irak, nakon dvogodišnjeg izbivanja.

Iz američke kompanije odbili su komentirati nagađanja o kupnji Lukoilovog udjela u Zapadnoj Qurni 2.

Ozbiljni su kandidati i kineske kompanije, koje već naveliko posluju u Iraku, navodi portal Oil&Ga, izdvojivši poimence PetroChinu, uz napomenu da trenutno upravlja poljem Zapadna Qurna 1.

Prošli tjedan Reuters je izvijestio da Bagdad razmatra tri potencijalna kupca, jednu kinesku i dvije zapadne kompanije.

Interes za kupnju Lukoilove imovine 'u paketu' potvrdio je prošli mjesec konglomerat International Holding Company (IHC) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a neimenovani izvori naveli su da je za kupnju cjelokupne imovine zainteresiran i američki investicijski fond Carlyle.

Od ponude je pak odustao švicarski trgovac energentima Gunvor, nakon što je američko ministarstvo financija signaliziralo da mu neće izdati dozvolu.

Bagdad isplatio zakašnjele plaće

Iračka vlada organizirala je u međuvremenu isplatu zakašnjelih plaća radnicima na Zapadnoj Qurni‑2 kako bi osigurala nastavak proizvodnje, rekla su tri iračka dužnosnika iz energetskog sektora.

Američke sankcije otežale su Lukoilu i transfer novca u Irak, objasnili su.

Bagdad je isplatio dvije zaostale mjesečne plaće i plaću za prosinac, u iračkim dinarima, navode. Zapadna Qurna‑2 ključna je za irački izvoz, objasnili su, i druga iračka polja nikako ne mogu nadoknaditi njezine barele, s obzirom na trenutna ograničenja kapaciteta, objasnili su izvori.

Ruska kompanija isplaćivala je do sada plaće iračkim zaposlenicima u Zapadnoj Qurni‑2 mjesečnim bankovnim transferima, navodi Reuters.

Proizvodnja u Zapadnoj Qurni‑2 i dalje je stabilna i iznosi oko 460 tisuća do 480 tisuća barela nafte dnevno, naveli su dužnosnici prošli tjedan.

Irak zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih proizvođača u Organizaciji zemalja-izvoznica nafte (OPEC), odmah iza Saudijske Arabije, a prodaja sirove nafte čini 90 posto iračkih proračunskih prihoda.

Trenutno Irak izvozi 3,4 milijuna barela nafte dnevno. Nafta iz Zapadne Qurne 2 čini 0,5 posto svjetske proizvodnje i oko devet posto iračke.