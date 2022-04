Don O'Leary, 64-godišnji Irac s rakom u terminalnom stadiju, na poljsko-ukrajinskoj granici pomagao je izbjeglicama koje bježe od ruskog napada.

O'Leary, poznata ličnost u Corku, proputovao je 2500 kilometara do graničnog prijelaza kod Medyke, nakon što je od lokalne zajednice prikupio 24 tisuća eura pomoći.

Direktor Cork Life Centrea, organizacije koja obrazuje marginalizirane mlade, O'Leary ni trenutak nije dvojio o svom putovanju, usprkos dijagnozi.

"Ne mogu kontrolirati rak, ali mogu ono što radim, gdje idem i s kim ću biti", rekao je za agenciju dpa.

O'Learyju je u veljači 2021. dijagnosticiran rak pluća i prvotno mu je dano osam do 12 mjeseci života. "Svi su me pitali jesam li lud", a odgovor na to vjerojatno je potvrdan, rekao je Irac o odluci da ode na istok Europe.

Na granicu je stigao 22. ožujka s još četiri volontera, a u Cork se vratio proteklih dana. "Volim kada mogu učiniti nešto što je važno i što pomaže zajednici. A ovo (pomaganje) je upravo to", rekao je Irac.

Za ruskog predsjednika Vladimira Putina rekao je da je "fašist". Posebno ga je pogodilo što su milijuni Ukrajinaca izbjegli.

"Ostavljaju za sobom dom. Možda se nikada neće vrati. To te pogađa, spakiraš život u tri kovčega. Žene i djeca. U svakom ratu oni najgore prođu", smatra.

O'Leary upozorava na razliku u prihvatu ukrajinskih izbjeglica u Europi u odnosu na pripadnike drugih naroda koji bježe od ratova.

"Volio bih da su jednako učinili za Sirijce, Afganistance", jer "kakva je razlika između Sirijaca i Ukrajinaca", zapitao se.