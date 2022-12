Kontroverzni online influencer Andrew Tate pritvoren je u Rumunjskoj u sklopu istrage o trgovini ljudima i silovanju.

Andrew Tate pritvoren je zajedno sa svojim bratom Tristanom, a pretresena je i njegova kuća u Bukureštu. Odvjetnik braće Tate potvrdio je njihovo pritvaranje. Tate, inače britanski državljanin, preselio se u Rumunjsku prije pet godina.

Bivši kickboksač proslavio se 2016. kada je maknut iz britanske TV emisije Big Brother zbog videa na kojem se činilo kako napada ženu.

Postao je poznat na internetu, a Twitter mu je ukinio profil nakon što je rekao da žene trebaju "snositi odgovornost" za seksualno zlostavljanje.

"Čini se da su četiri osumnjičenika stvorila organiziranu kriminalnu skupinu sa svrhom vrbovanja, smještaja i iskorištavanja žena prisiljavajući ih da stvaraju pornografski sadržaj namijenjen za gledanje na specijaliziranim web-stranicama uz naknadu", rekli su tužitelji, a BBC prenosi Reuters.

Braća su pod istragom od travnja zajedno s dvojicom rumunjskih državljana.

Video koji je kružio društvenim mrežama prikazuje Tatea i njegovog brata kako ih odvode iz luksuzne vile.

