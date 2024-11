Indonezijski vulkan Laki-laki erumpirao je nekoliko puta u petak i izbacio veliku količinu vulkanskog pepela, rekli su dužnosnici, nakon velike erupcije u nedjelju navečer u kojoj je poginulo devet osoba.

Eurpcija na otoku Flores u pokrajini Istočni Mali sundski otoci oštetila je više od 2000 kuća i uzrokovala evakuaciju tisuća ljudi.

Abdul Muhari, glasnogovornik državne agencije za ublažavanje katastrofa, rekao je da su erupcije bile "prilično značajne" zbog velike količine pepela koje su doprle do okolnih područja.

Hadi Wijaya, šef indonezijske vulkanološke agencije, rekao je da je jedna erupcija u petak proizvela ogroman stup pepela visine osam do 10 kilometara.

Massive erupt at the Lewotobi volcano in Flores island, Indonesia 🇮🇩 (07.11.2024) pic.twitter.com/4EBmGZ1mwj

Erupcija u petak proizvela je najviše pepela od prve erupcije u nedjelju, rekao je Abdul.

Otprilike 6.000 od više od 16.000 ljudi koji žive u najbližim područjima vulkanu evakuirano je u druga sela, rekao je Heronimus Lamawuran, vladin dužnosnik otoka Flores.

Abdul je dodao da ima dovoljno zaliha hrane i maski za evakuirane na nekoliko lokacija i da je situacija pod kontrolom.

Indonezija se nalazi na pacifičkom vatrenom prstenu, području visoke seizmičke aktivnosti.

😱 Indonesia's Lewotobi Laki-laki volcano erupted again today, sending ash 16.7 km (55,000 feet) high. This follows increased activity since late October, including a deadly eruption on November 3 that killed 9 people.... pic.twitter.com/eTjm1ShUdA