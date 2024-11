🔥 📍#climate 🔥Forest fires in Ventura ,California, #USA It has spread to 400hectares

🔥Several homes burned in Ventura California,USA 6/11/2024#CaliforniaWildfires #californiafire #ClimateCatastrophe



Video and photo by @ irene_makarenko pic.twitter.com/GXpV8DUHYN