Godinama su prodavali bebe, a razmjeri horora razotkriveni su nakon jedne prijave: "Plakala sam svakog dana"

Indonezijski sud osudio je 19 članova mreže za trgovinu bebama koja je pod krinkom posvajanja prodala najmanje 34 novorođenčadi, među njima i djecu koja su završila u Singapuru.

Najstrožu kaznu dobila je 70-godišnja žena koju tužiteljstvo smatra organizatoricom cijele operacije. Lie Siu Luan osuđena je na sedam godina zatvora nakon što je proglašena krivom da je organizirala nabavu beba, krivotvorenje dokumenata i posredovanje u prodaji. To je ujedno i najstroža kazna među svim optuženicima.

Preostalih 18 osuđenih, među kojima su osobe koje su brinule o bebama, posrednici te žene koje su se lažno predstavljale kao biološke majke, dobilo je zatvorske kazne od tri do šest i pol godina.

Iako su presude donesene, ne zna se što će biti s djecom koja su bila žrtve trgovine. Posebno je neizvjesna sudbina 12 beba koje se već nalaze u Singapuru.

Nadležne službe procjenjuju mogu li se djeca sigurno vratiti biološkim obiteljima ili ih treba smjestiti u drugi oblik skrbi, u skladu s propisima o zaštiti djece. Cilj je osigurati sigurno i zakonito dugoročno zbrinjavanje.

Kriminologinja i predavačica na Sveučilištu u Indoneziji Ni Made Martini Puteri ranije je za BBC rekla da podaci o tome gdje djeca završavaju i tko o njima skrbi uglavnom nisu dostupni javnosti.

Dodala je i da posvojiteljske obitelji, ako djeca na kraju budu smještena kod njih, u pravilu ne žele govoriti o tim slučajevima.

Trenutačno se osam spašenih beba nalazi u državnom domu za nezbrinutu djecu u Zapadnoj Javi.

Jedna od žena koja je prošla slično iskustvo je 39-godišnja Erika Ratna Sari iz Jakarte. Njezin slučaj nije povezan s mrežom zbog koje su sada izrečene presude, ali pokazuje kako funkcioniraju slične sheme trgovine bebama.

Ispričala je da ju je 2023. godine primalja nagovarala da preda svoju novorođenu kćer jer nije mogla platiti troškove poroda od 3,5 milijuna rupija, odnosno oko 200 američkih dolara.

Primalja je, tvrdi Erika, nju i supruga uvjeravala da dijete daju na posvajanje jer mu navodno ne mogu osigurati dobru budućnost.

Nakon višesatnog nagovaranja pristali su potpisati dokumente i od klinike primili novac, čiji iznos nije poznat. Rečeno joj je da svoju kćer više nikada neće vidjeti. "Svakoga dana samo sam plakala", prisjetila se.

Sljedećih 26 dana gotovo je svakodnevno dolazila u kliniku tražeći informacije o svojoj kćeri, ali su je stalno odbijali. Na kraju je uz pomoć odvjetnika koji ju je zastupao besplatno uspjela vratiti dijete.

Djevojčica je u međuvremenu već bila smještena kod posvojitelja. Kada su saznali da je dijete navodno završilo kod njih kroz nezakonitu shemu, pristali su je vratiti biološkoj majci. "Odmah sam zagrlila svoju bebu i zahvalila Bogu što nas je ponovno spojio", rekla je Erika.

Cijela mreža krijumčarenja razotkrivena je nakon jedne prijave policiji. Naime, u travnju 2025. godine Dani Hidayat prijavio je policiji u Zapadnoj Javi da mu je otet tek rođeni sin. Tvrdio je da je dijete odvela žena s kojom je stupio u kontakt putem interneta i da joj se nakon toga izgubio svaki trag.

Istragom je utvrđeno da su se upoznali u Facebook grupi namijenjenoj posvajanjima. Žena je tvrdila da ne može imati djecu, a Hidayat je pristao dati sina na posvajanje u zamjenu za nekoliko milijuna rupija. Policiji se obratio tek kada nije dobio jednu od dogovorenih uplata.

Ispostavilo se da je riječ o Astri Fitriniki, za koju istražitelji smatraju da je bila glavna posrednica u mreži trgovine bebama. Nakon uhićenja policija je pregledala njezin mobitel i otkrila tragove koji su ih doveli do još desetaka slučajeva te razotkrili cijelu kriminalnu mrežu.