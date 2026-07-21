VIDEO/FOTO Grad srušio stabla na trgu, tvrde da su bolesna. Uhićene aktivistice: "Volja građana srušena je zajedno s iščupanim stablima"

Grad Karlovac odlučio je srušiti stabla lipa na Trgu bana Jelačića. Mehanizaciju koja je u utorak ujutro isčupala stabla nije zaustavila ni peticija građana, odnosno 4000 potpisa kojima su zahtijevali da se rušenje stabala zaustavi.

Neposredno prije početka radova gradonačelnik Damir Mandić održao je konferenciju za medije, na kojoj je Andrea Vrbanek, članica stručnog povjerenstva za lipe, rekla da stabla neće biti presađena jer su u lošem zdravstvenom stanju, a da će se preseliti samo jedna lipa koja će poslužiti za daljnje razmnožavanje reznicama.

Na odluku o rušenju stabala oštro je reagirala stranka Možemo!.

"Gradonačelnik Damir Mandić danas je jasno pokazao što misli o građanima Karlovca. U nešto više od sat vremena, grubim nasrtajem mehanizacije srušena su stabla koja su desetljećima rasla zajedno s ovim gradom. Volja svih građana koji su potpisali peticiju za očuvanje lipa poništena je i srušena zajedno s potrganim i iščupanim stablima", poručio je Dobriša Adamec, gradski vijećnik Možemo! u Karlovcu.

Sva su stabla, kažu iz Možemo!, porušena u sat vremena.

Grad na tom mjestu planira uređenje trga u dvije cjeline, jedna je područje Staroga placa, a druga središnji gradski trg. Planira se i sadnja 18 novih stabala lipe, piše KAportal.

Srušena stabla lipa u Karlovcu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Zbog uklanjanja postojećih stabala, predstavnici svih stranaka opozicije u Gradu Karlovcu u utorak će na Trgu bana Jelačića kod ograde održati izvanrednu konferenciju za medije.

"Posebno je sramotno što je današnji dan obilježilo i privođenje građanskih aktivistica, voditeljica inicijative građana koje su pokrenule prikupljanje peticije. Umjesto razgovora s ljudima koji vole svoj grad, vlast je odabrala policiju. Umjesto dijaloga, represiju. Umjesto poštovanja građana, pokazivanje sile", rekao je Adamec u ime gradske organizacije Možemo!

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Dobriša Adamec podsjetio je da su vijećnici Možemo! od 2023. godine više puta predlagali izmjene projekta kroz proračunske amandmane kako bi se stabla sačuvala, no gradska većina ih je svaki put odbila. Karlovačka gradska uprava nije bila sposobna, kažu, prilagoditi zastarjeli projekt obnove trga europskim i nacionalnim uredbama koje nalažu da gradovi moraju čuvati svoje zelenilo, razvijati ga i štititi do 2030. godine, a od 2030. raditi na tome da gradovi dobiju novo zelenilo i da učine sve kako bi zazelenili gradske površine.

"Rezultat toga je devastiran trg", dodali su iz Možemo!

Iz Možemo podsjećaju i da je prije pet dana HDZ-ova većina u Gradskom vijeću sazvala izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća u povodu hitnog usvajanja Zaključka o rekonstrukciji Trga bana Jelačića. Sjednicu je napustilo 9 od 10 oporbenih vijećnika.