Rusi bijesni: Oružje njihova saveznika završilo kod Ukrajinaca

Kako je Reutersu potvrdilo jedanaest europskih i indijskih dužnosnika vlada i obrambene industrije, već duže od godinu dana indijske topničke granate završavaju kod ukrajinskih obrambenih snaga. Isto je novinska agencija potvrdila i uvidom u komercijalno dostupne carinske podatke.

Indijski propisi za izvoz oružja ograničavaju da samo kupci smiju koristiti njihovo oružje, a da se bilo kakvo prebacivanje oružja trećim stranama može kazniti prekidom buduće prodaje. Iako se pokazalo da su Italija i osobito Češka kupljene indijske granate prebacivali Ukrajini, do prekida prodaje nije došlo.

Na to je Moskva već u dva navrata upozorila New Delhi, posljednji put u srpnju prilikom susreta ministara vanjskih poslova Rusije i Indije. No Indija se oglušila na sve apele Rusije.

U New Delhiju odlučili su tako sjediti na dvije stolice. S jedne strane, ne žele uvesti sankcije Rusiji, nego i dalje kupuju njezino oružje, a osobito naftu otkako je započeo rat u Ukrajini. No, s druge strane, žele i prodajom oružja koje završava u Ukrajini pokazati i svojim zapadnim saveznicima da oni nisu nužno na strani Rusije, kao i da Rusija nema bogzna kakav utjecaj na politiku New Delhija.

