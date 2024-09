"Tu je, a ne vidiš ga": Tri obitelji opisale što im uvelike olakšava svakodnevicu

Nakon ljeta vraćamo se u svoju rutinu i većina nas pretvara se u robote koji jure kroz dan. Počela je škola, stigla je jesen i evo nas, svakodnevno pokušavamo obaviti bar stotinu obveza – zakazati termin kod frizera, naručiti dijete na kontrolu kod doktora, otići u kupovinu, poslati prigovor na onaj preveliki račun za struju, skinuti što više crtića koji će spasiti stvar kad je kuhanje ručka nemoguća misija i još mali milijun sitnica. Ipak, neke su nam stvari unaprijedile i uvelike olakšale živote. Internet je jedna od njih. Zahvaljujući njemu sad radimo od kuće, plaćamo račune iz naslonjača, naručujemo hranu i namirnice, streamamo omiljene crtiće i serije, a videopozivi spašavaju stvar kad oni najmanji žele vidjeti roditelja koji je još na poslu ili negdje na putu.

Svakodnevni život postao je gotovo nezamisliv bez interneta. On zato mora biti brz, veza ne smije pucati, a mreža mora moći podnijeti više istovremeno spojenih uređaja. Upravo je brzi optički internet rješenje za sva kućanstva. Možemo reći da on povezuje ljude, omogućava poslovanje i stvara plodno tlo za inovacije i viši životni standard. Jednako je važan na poslu i kod kuće, pogotovo sad kad su, kao što smo spomenuli, mnogi na remote načinu rada. Razgovarali smo s tri obitelji koje su nam otkrile što im to olakšava svakodnevicu, a kod svih veliku razliku i pomoć čini brzi optički internet.

Prije smo se dogovarali "na rate" tko će što gledati

Kako je sve izgledalo prije brzog optičkog interneta u kućanstvu, najbolje nam je opisala šesteročlana obitelj Belančić. "Znači, doslovno smo se dogovarali što će tko gledati na rate", priča nam kroz smijeh Jasmina Belančić. Sad s Telemachovom optičkom mrežom, kaže, nemaju nikakvih problema. "Automatski se spajamo na svoj Wi-Fi već pri samom ulasku u zgradu." Jasminin suprug radi na terenu, pa su im videopozivi vrlo bitni. "Stalno zovemo tatu, sigurno smo mu već i dosadili", opisuju klinci koji su sretni jer sad svi mogu odjednom koristiti internet.

Obitelj Belančić (Foto: Telemach)

Što sve koristi jedna mlada, moderna obitelj iz Trnskog?

U zagrebačkom kvartu Trnsko živi obitelj Jurković, mladi gamerski par kojemu je optička mreža izuzetno važna. "Telemach smo odabrali zbog dostupnosti optike kod nas u kvartu i gigabitnih brzina. To znači da možemo imati spojeno više od deset uređaja praktički bez problema", opisuje nam Filip Jurković. Kod kuće koriste dva mobitela, PlayStation, tablet, dva službena i još dva privatna laptopa te baby-monitor. Ipak, najčešće su tri ili četiri uređaja istovremeno spojena na mrežu. Upravo zbog njihove bebe bitna im je brzina prije svega kako bi baby-monitor bio dobro povezan. "Imamo EON trio paket. Koristimo EON TV i optiku. Ne pamtim greške i padove, tako da je to najbolje moguće iskustvo", istaknuo je Filip, a onda nam je pravim gamerskim jezikom objasnio njihovo zadovoljstvo.

Obitelj Jurković (Foto: Telemach)

"Stvarno smo zadovoljni internetom u stanu. Imamo Telemachovu brzu optičku mrežu i samim time brzi wireless. Stvari ne štekaju. Download je brz, a ping je nepostojeći. Filmovi se streamaju u 4k momentalno i koristimo maksimum kapaciteta naše optičke mreže, kao i OLED televizor koji pruža najbolju sliku, ali zato traži i brzu i neisprekidanu vezu", detaljno nam je ispričao Filip.

Tehničari došli s usisavačem i sve počistili iza sebe

Mladi bračni bar s bebom opisao nam je što im je važno kod internetske veze i pružatelja usluge. "Bitno nam je da internetska veza bude stabilna, postojana i brza. Suprug radi od kuće te mu je veoma važno da može obaviti svoj posao bez prekida i poteškoća s internetskom vezom. Također, internet koristimo za multimedije (slušanje glazbe, gledanje filmova i crtića), stoga nam je iskustvo još bolje jer nema prekida i veze koja puca", opisala nam je Matea Ljuban Kušević, koju je s obzirom na to da ima maleno dijete oduševio cijeli proces instalacije.

"Instalacija je trajala jedan sat, došla su dva tehničara s opremom, čak su imali i zaštitne navlake na cipelama i usisavač kojim su nakon instalacije počistili malo prašine koja je nastala od bušenja zida. S tehničarima smo se brzo dogovorili gdje će ići instalacija te su sve napravili po dogovoru. Trajalo je brže od očekivanog, a posebno sam zahvalna što su počistili nakon radova jer imam malu bebu koja puže te mi je bilo bitno da se nakon instalacije ne moram brinuti o dodatnom neredu", objašnjava Matea. Dodala je da se nikakve žice ne vide i izvrsno opisala brzi optički internet: "Tu je, a ne vidiš ga." Za pružatelja usluge odabrali su Telemach zbog, kako opisuju, infrastrukture koja im omogućava brz Internet, kao i cijene koja im je prihvatljiva s obzirom na ponuđene usluge.

Obitelj Kušević (Foto: Telemach)

Zašto je brzi optički internet najbolja opcija?

Optički internet najbolji je izbor za kućanstva jer prenosi podatke kroz optičke kablove, preko svjetlosnih signala i zbog toga je iznimno brz i stabilan. Optički kablovi otporniji su na vremenske uvjete, pa nema straha da ćete za vrijeme oluje ostati bez interneta. Optički internet lakše podnosi veći prijenos podataka bez promjene u brzini i bez pucanja veze, što je itekako važno ako radite od kuće ili ako je u vašem kućanstvu više spojenih uređaja. Uz Telemachov brzi optički Internet moguće je biti na zoom sastanku dok vaši ostali ukućani streamaju omiljene serije i igraju online. Želite li još više, sve se može upariti s njihovim EON TV-om.

Iz Telemacha poručuju da nastavljaju s uvođenjem najnaprednije optičke mreže – 10 Giga mreže – i u manje gradove, kako bi diljem Hrvatske omogućili razvojni potencijal koji najbrža optička mreža donosi cjelokupnoj zajednici. Intenzivno grade dalje, pa su tehnološki najnaprednije fiksne usluge već sada dostupne korisnicima u 12 gradova: Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Zadru, Vinkovcima, Čakovcu, Zaprešiću, Karlovcu, Sisku, Vukovaru i Solinu, a do kraja godine bit će u Koprivnici, Puli i Slavonskom Brodu.

Imaju velike planove pa će se u nadolazećem razdoblju 10 Giga mreža nastaviti širiti u preostalim četvrtima u već pokrivenim gradovima kao i u novim. Ponudom fiksnog interneta Telemach najsuvremeniju optičku tehnologiju čini dostupnom svima, i to jednostavno i bez cifranja, a pritom daje i novi važan zamah daljnjoj digitalizaciji našeg društva. Telemach tako potvrđuje svoju predanost da svjetski najnapredniju tehnologiju učini dostupnom svima, čime stvara dodatnu vrijednost za korisnike i društvo, ispred profita. Jer, kako kažu, korisnici u vremenima sve bržeg razvoja tehnologije ne bi trebali birati između niske cijene i brzine, već telekomi moraju biti u stanju na jednostavan način ponuditi najbolje od tehnologije.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom TELEMACH po najvišim profesionalnim standardima.