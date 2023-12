VIDEO Objavljene snimke incidenta: Svjetska sila gađala brodove druge države!

Glasnogovornik obalne straže Jay Tarriela objavio je na platformi X da je kineska obalna straža u nedjelju ujutro u Južnom kineskom moru vodenim topovima gađala dva filipinska broda za opskrbu Unaizah Mae 1 i M/L Kalayaan.

"M/L Kalayaan pretrpio je ozbiljno oštećenje motora. Suprotno dezinformacijama kineske obalne straže, UM1 je udario CCG brod", rekao je Tarriela na platformi X.

Statement of the National Task Force-West Philippine Sea

December 10, 2023, Manila, Philippines



Today, 10 December 2023, China Coast Guard (CCG) and Chinese Maritime Militia (CMM) vessels harassed, blocked, and executed dangerous maneuvers on Philippine civilian supply vessels,… pic.twitter.com/NF66BqVPUM