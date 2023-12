VIDEO Nagli porast oboljelih od respiratornih bolesti u Kini: Ima li razloga za zabrinutost?

Nagli porast oboljelih u zemlji u kojoj se krajem 2019. pojavio covid privukao je pozornost Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja je uputila službeni zahtjev Kini da joj dostavi informacije o potencijalno zabrinjavajućem porastu respiratornih bolesti, pozivajući se na izvješće o žarištima nedijagnosticirane upale pluća kod djece.

Pročitajte i ovo Ozbiljne nuspojave HALMED poslao važno upozorenje: Pacijentima se preporučuje da odmah prestanu piti neke lijekove

Kineske vlasti otvorit će više pedijatrijskih ambulanti, nastojat će osigurati da više starijih ljudi i djece primi cjepiva protiv gripe i potaknuti ljude da nose maske i peru ruke, rekao je na konferenciji za novinare Mi Feng, dužnosnik kineskog Nacionalnog zdravstvenog povjerenstva.

China's health ministry has asked local authorities to increase the number of fever clinics amid the sharp increase in respiratory illnesses.

Reuters cited National Health Commission spokesperson Mi Feng's news conference on November 26: pic.twitter.com/FZ26O8wZG7