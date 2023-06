Neobična dlakava kandidatkinja na izborima za gradonačelnika: "Obećavam da ćemo zaustaviti zimske napade solju"

Šestogodišnja kujica sibirskog haskija i njezin vlasnik Toby Heaps natječu se uz obećanje da će "zaustaviti zimske napade solju".

Pretjerana upotreba soli na cestama tijekom zime, ustvrdio je Heaps, može ozlijediti šape pasa poput Molly.

Njegova kampanja također predlaže rješavanje nedostupnosti stanova, povećanje poreza na milijarde dolara vrijedne tvrtke i zabranu sustava grijanja na fosilna goriva u novim domovima i poslovnim zgradama.

Ako pobijedi, rekao je da će imenovati Molly za prvu počasnu pseću gradonačelnicu.

"Mislim da bi gradska vijećnica donosila bolje odluke da je u prostoriji životinja", rekao je za BBC.

This is the best offleash dog trail in Toronto. nice work #Toronto and @SherwoodParkRA

Great water fountain but we need to fix some of holes in the fence @DogParksTO #underdog pic.twitter.com/V9L4teuoFS