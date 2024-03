Biden zaprijetio Netanyahuu i poslao pomoć Gazi: "Ne želim odsjeći sve oružje da ih zaštiti, ali zapravo postoji crvena linija"

Besson, brod za logističku podršku, isplovio je manje od 36 sati nakon što je predsjednik Biden najavio da će SAD pružiti humanitarnu pomoć Gazi morem. "Nosi prvu opremu za uspostavljanje privremenog pristaništa za dostavu vitalnih humanitarnih potrepština", nadodaje se u priopćenju.

Američki predsjednik Joe Biden ocijenio je da pristup Benjamina Netanyahua ratu u Gazi šteti Izraelu u intervjuu emitiranom u subotu, dok nestrpljenje američkog čelnika u odnosu na izraelskog premijera postaje sve vidljivije.

"Netanyahu ima pravo braniti Izrael, pravo nastaviti progoniti Hamas", rekao je Biden, ali je dodao da mora obratiti više pozornosti na nedužne živote koji su izgubljeni kao posljedica poduzetih akcija.

"Po mom mišljenju, on više šteti nego pomaže Izraelu... to je suprotno onome što Izrael zastupa. I mislim da je to velika greška", rekao je u intervjuu za MSNBC.

Dodao je da Izrael gubi podršku u cijelom svijetu.

Biden i njegovi suradnici snažno pozivaju Netanyahua da se ne upušta u veliku ofenzivu na Rafah sve dok Izrael ne izradi plan za masovnu evakuaciju civila iz posljednjeg područja Gaze na koje još nije izvršio invaziju kopnenim snagama.

"Postoje drugi načini da se nosimo, da dođemo do, da se nosimo s ... traumom koju je prouzročio Hamas", rekao je Biden.

Uz sve veću humanitarnu krizu u Gazi i pritisak lijevog krila u Bidenovoj Demokratskoj stranci, američki predsjednik kontradiktorno se izjasnio u pogledu toga što je za njega "crvena linija" u izraelskoj ofenzivi u Gazi.

Što se tiče izraelske potencijalne invazije na Rafah, gdje je sada 1,5 milijuna od 2,4 milijuna stanovnika teritorija, Biden je nejasan.

"To je crvena linija", rekao je 81-godišnji demokrat, odmah dodavši: "Nikada neću napustiti Izrael. Obrana Izraela i dalje je ključna. Ne postoji crvena linija (u kojoj) želim odsjeći sve oružje kako ne bi imali Željeznu kupolu (sustav protuzračne obrane) da ih zaštiti."

Zatim je još jednom rekao da zapravo postoje crvene linije... "Ne možete imati još 30.000 mrtvih Palestinaca".

Nakon Bidenovog govora o stanju nacije u četvrtak čulo se kako kaže da Netanyahu mora doći pred Isusa što je američka fraza koja označava dramatičnu spoznaju da se moraju unijeti promjene.

Unatoč Bidenovoj promjeni tona, njegova je administracija odbacila pozive aktivista da se ograniče milijarde dolara vojne pomoći koju Sjedinjene Države šalju Izraelu.

Gaza je suočena s nemilosrdnim izraelskim bombardiranjem otkako je Hamas upao u Izrael 7. listopada i ubio 1160 ljudi, od kojih su većina bili civili, prema službenim podacima.

Hamas je zarobio oko 250 talaca, od kojih je 99, prema Izraelu, još živo u Gazi.

U izraelskoj osvetničkoj operaciji u Gazi koju kontrolira Hamas ubijeno je više od 30.800 ljudi, većinom žena i djece, prema ministarstvu zdravstva teritorija.

"Želim vidjeti prekid vatre, počevši od velike, velike razmjene zarobljenika, u razdoblju od šest tjedana. Ulazimo u ramazan, ne bi se trebalo ništa događati i trebali bismo nastaviti graditi na tom prekidu vatre", rekao je Biden u intervjuu.

Biden je izbjegao odgovoriti na pitanje o mogućnosti novog putovanja u Izrael, koji je posjetio u listopadu nedugo nakon smrtonosnog napada Hamasa kad se obratio zastupnicima.

Upitan je li to nešto što bi ponovno učinio, Biden je odgovorio da bi, ali je odbio reći je li pozvan.