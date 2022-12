Osmero Hrvata već je više od dva tjedna u zatvoru u Zambiji. Tamo su otišli posvojiti djecu, a umjesto sreće zbog dugo željenog roditeljstva, sada, suočeni s optužbama za trgovanje ljudima, proživljavaju pravu noćnu moru.

Četiri hrvatska para zajedno s tek posvojenom djecom iz Demokratske republike Kongo i onime što su mislili da je potpuna i valjana dokumentacija uhićeni su na aerodromu u zambijskom gradu Ndoli. Djeca su im oduzeta. Zambijske vlasti sumnjiče ih za trgovanje ljudima, a dokumente kongoanskih vlasti o posvojenju drže lažnima.

"Naš konzularni djelatnik je bio već dva puta tamo, u kontaktu je i s uhićenim hrvatskim građanima, jer im mora pružiti konzularnu zaštitu, vidjet ćemo, istražuje se", rekao je Gordan Grlić Radman.

Iz ministarstva kažu da će diplomatskim putem pratiti situaciju, no djecu koja prema pisanju zambijskih medija također imaju hrvatske putovnice, ne spominju. Uhićeni Hrvati vjerovali su kako je sve u najboljem redu.

Postupak posvojenja nije jednostavan niti takav treba biti. Posvojitelji prvo od Hrvatskog centra za socijalnu skrb trebaju dobiti potvrdu da su podobni za posvojitelje i upute pismo namjere. Putem nekog od tamošnjih sirotišta se pronalazi dijete koje se može posvojiti. Sve se provjerava i ovjerava na sudu, a ako dijete ima biološke roditelje, oba se roditelja moraju pred sudom odreći djeteta.

Djeca u domovima, a potencijalni posvojitelji čekaju: "Nitko ne može biti smješten u instituciju pa da sustav na njega zaboravi"

Slovenija dopustila istospolnim parovima usvajanje djece, kakvo je stanje u Hrvatskoj? "Tu je problem da imate jednog tvrdoglavog zakonodavca"

Da bi se kongoaška presuda o posvojenju priznala u Hrvatskoj treba se izvršiti puna legalizacija, a potom se može pokrenuti postupak u kojemu Hrvatski sudovi priznaju odluku stranoga suda. Kada i ta odluka postane pravomoćna tek tada se dijete može upisati u Matičnu knjigu rođenih i u Matičnu knjigu državljana Republike Hrvatske. Tada može dobiti i putovnicu.

Bez obzira na sve to potencijalni posvojitelji često su žrtve prevare, pa iako misle da rade sve prema zakonu, to katkada nije tako.

Stručnjakinja za područje posvajanja, Diana Topčić Rosenberg je izjavila: "Jako treba biti oprezan jer se u velikom broju slučajeva pokazuje da se radi o trgovini djecom. Osobito Kongo je država koja godinama ima optužbe za kršenje prava djece, za otmice djece, za uzimanje djece iz obitelji uz naknadu."

Uhićeni Hrvati tako nisu jedini koji su se našli u problemu

"Protiv njih se vode i sudski postupci i to je užasno teška emocionalna situacija, osobito kad se dovedete u situaciju da već ste posvojili dijete ili da ste na putu posvojenja i da onda ispadne da to dijete koje smatrate svojim zapravo još uvijek ima roditelje koji ih potražuju ili koji za njima pate i to su teški sudski procesi koji evo traju u različitim europskim zemljama", kaže Topćić Rosenberg.

Na posvojenje djece iz iz inozemstva odlučuju se gotovo bez iznimke ljudi koji na posvojenje u Hrvatskoj bezuspješno čekaju godinama. Iako je ove godine posvojeno više djece no ikada do sad, njih 188, i dalje je potencijalnih posvoljitelja 6 puta više, točnije 1134.

U domovima i udomiteljskim obiteljima je pak oko 2800 djece, ali većina njih, zbog sporog pravosuđa, ne može dobiti svoju novu obitelj.

