Samo 500 metara od mjesta stravične eksplozije u luci u Bejrutu našli su se i Hrvati. Jedanaest hrvatskih pomoraca brodom je pristalo u luku samo nekoliko sati prije eksplozije, a jednog od njih eksplozija je ozlijedila.

Brod ''City of Rome'' na kojem je trenutačno 11 hrvatskih pomoraca pristao je u luku u Bejrutu samo nekoliko sati prije snažne eksplozije u skladištu koja je odnijela oko 100 života i ozlijedila tisuće ljudi.

Jedan od hrvatskih pomoraca za Morski.hr je potvrdio da su svi dobro, osim jednog pomorca kojemu je udar eksplozije ozlijedio ruku i trenutačno je u bolnici. Brod s hrvatskim pomorcima pristao je u luku samo 500 metara od mjesta eksplozije.

''Spasilo nas je to što nitko nije bio na palubi. Do nas su drugi brodovi vezani. Dva člana posade na susjednom brodu su poginula'', rekao je pomorac.

''Teško je riječima opisati''

Kaže da je teško opisati što se dogodilo. ''Jako neugodno iskustvo jer teško je opisati riječima tu detonaciju i udar koji nastaje nakon eksplozije. Nama su se na mostu iskrivila vrata i sreća što su svi bili u nadrgrađu. Jedino je jedan gospodin bio kod vrata i ona su mu ozlijedila ruku, no nadam se da će on biti ok'', ispričao je. Pomorac je dodao i da su najopasnije ''krhotine koje su letjele na sve strane''.

''To su veliki komadi željeza, kao rakete i geleri. To da vas pogodi na licu mjesta ste mrtvi. Cijela luka je puna tih krhotina, ta detonacija je premještala cijele kontejnere po deset metara. To se ne može opisati riječima'', kaže potreseni pomorac.

Među pomorcima u Libanonu naši su pomorci iz Aljmaša, Rijeke, Šibenika, Splita, Dubrovnika i Zadra, doznaje Morski.hr.