Dubravka Šuica, hrvatska europarlamentarka, kaže da su svi njeni kolege zastupnici i njihovo osoblje dobro i da su, koliko zna, na sigurnom. Svi koji su se u vrijeme pucnjave zatekli zgradi Europskog parlamenta do daljnjeg će u njoj i ostati.

"Još uvijek smo u zgradi parlamenta i tu moramo ostati dok se situacija ne riješi. Neki su zastupnici otišli prije pucnjave i, koliko znam, oni su također na sigurnom. U parlamentu su još Ivana Maletić, Marijana Petir, Davor Škrlec, Željana Zovko i ja. Ivan Jakovćić i Jozo Radoš su u hotelu, a Ruža Tomašić je bila u to vrijeme na jednom sastanku vani", kaže Dubravka Šuica, hrvatska europarlamentarka, s kojom smo razgovarali oko 23:20.

I da mogu napustiti zgradu do svog smještaja ne bi mogli jer je sav promet blokiran. I do nje je stigla informacija da je među ubijenima i jedan čovjek koji je toga dana posjetio Europski parlament. "Čula sam da je među poginulima bio i jedan posjetitelj koji je posjetio grupu socijalista, ali ne znam je li to zaista točno", kaže Šuica.

Biljana Borzan je iz zgrade EP-a otišla prije pucnjave i to upravo zbog božićnog sajma. "Na ulici je zavladala neka čudna atmosfera. Zatvorili su ulaz u centar, nitko nije mogao ući, samo su puštali ljude da izađu. Sve je blokirano", ispričala je Borzan za Večernje vijesti Nove TV.

"Bila sam u centru grada, ali nisam se zatekla baš na tom trgu gdje je bila pucnjava. Dobili smo informaciju iz odjela za sigurnost EP da se sklonimo, da ne idemo na ulicu", kaže Borzan.

Dodaje da je sigurnost u gradu ionako bila pojačana posljednjih dana. "Pri ulasku u centar stoji policija i pregledava građane. Gleda što je u torbicama, ruksacima. No, ne gledaju baš svakoga i vjerojatno se taj koji je kriv za ovaj napad provukao", kaže Borzan.

Na svojem se Twitter profilu oglasila i zastupnica Ivana Maletić, koja je poručila da se još uvijek nalazi u zgradi Europskog parlamenta te je terorizam nazvala "najstrašnijom prijetnjom na koju moramo odgovoriti zajedništvom i solidarnošću".

Još smo u #EP, čekamo daljnje informacije sa svim asistentima, stažistima i kolegama zastupnicima. Izražavam sućut obiteljima ubijenih. Terorizam je najstrašnija prijetnja na koju moramo odgovoriti zajedništvom i solidarnošću. pic.twitter.com/dSltlf2FfA — Ivana Maletic (@MaleticIvana) December 11, 2018

Prema posljednjim informacijama, u napadu koji se dogodio u centru Strasbourga, poginulo je četvero ljudi, a najmanje 14 ih je ranjeno.

Francuski mediji su objavili da je napadač Cherif. C, rođen 1989. godine. Policija ga je navodno okružila i čuje se pucnjava. Neke glasine govore da im je uspio pobjeći, no za to nema potvrde.