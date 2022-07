Shinzo Abe (67) ubijen je dok je držao predizborni govor u gradu na zapadu Japana. Prišao mu je muškarac i ispalio u njega dva hica. Usred govora, Abe se srušio na pod. Napadač (41) je policiji rekao da bivšim premijerom nije bio zadovoljan. Miroljubivi Japanci su u šoku.

"Stvarno mi je nevjerojatno. Svi smo šokirani. Nije da u Japanu nema kriminala, ali ovo je stvarno rijetkost. Da se ovakvo nešto dogodi nasred ulice, usred bijela dana", govori Edouard Tripković Katayama.

U 20 godina koliko živi u Japanu ovaj Hrvat nije doživio nešto slično.

"Postoji kriminal, ali čak Jakuze, čuvena japanska mafija, imaju neki prešutni dogovor s vlastima da se ne obračunavaju javno i da se ne diraju civili", govori dalje.

Vijest o atentatu na bivšeg premijera jedne od najrazvijenih zemalja svijeta šokirala je javnost.

Objašnjenje kako je motiv napadača za ubojstvo bio što Abeom nije bio zadovoljan, nikome nije do kraja jasan. Ni u japanski građani nemaju dodatnih informacija.

"Nažalost, ne. Motivi se do kraja ne znaju. Ni to je li to učinio samovoljno ili po nečijem nalogu. Istraga tek treba pokazati što se dogodilo. No moje osobno mišljenje je da postoji dublji razlog. Što, on ga nije volio? Teško mi je povjerovati da je to bilo neko osobno ludilo. Dosta je tu neodgovorenih pitanja koja si ljudi postavljaju", dodaje Tripković Katayama i napominje kako je u Japanu jako teško nabaviti oružje.

"Nekako ne vjerujem da je bilo samo tako, spontano", kaže.

Vijesti o atentatu vrti se na svim su portalima i televizijama, a Tripković Katayama vjeruje da će sahrana biti javna, budistička, u nekom hramu.

