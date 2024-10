VIDEO Snimka djevojčice koja nosi ozlijeđenu sestricu razorenim ulicama Gaze slama srce: "Umorna sam"

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja prikazuje sav užas na ratnom području Gaze kojeg Izrael bjesomučno napada već godinu dana.

Video prikazuje umornu malenu palestinsku djevojčicu koja nosi svoju malenu ozlijeđenu sestru na ramenima. Probija se razorenim ulicama kako bi došla do liječnika.

Na pitanje snimatelja kuda ide, djevojčica kaže da vodi svoju sestru liječnicima i da ju je udario automobil.

Nosi je već sat vremena.

"Umorna sam. Nosim je sat vremena, a ne može hodati", rekla je djevojčica.

Fotoreporter Alaa Hamouda snimio je dijelove mukotrpnog putovanja djevojčica, objavio ih na svom Instagram profilu i odvezao ih svojim automobilom do izbjegličkog kampa Bureij, piše Aljazeera.com

Djevojčice u Pojasu Gaze - 2 Foto: X/Screenshot

Djevojčica u Pojasu Gaze Foto: X/Screenshot

Na tisuće palestinske djece izgubilo je svoje obitelji usred neprekidnog izraelskog napada na Gazu, koji traje više od godinu dana, ostavljajući mnoge da se brinu sami za sebe usred rata, razaranja i nedostatka resursa.

Od početka izraelskog napada na Pojas Gaze 7. listopada 2023. ubijeno je više od 42.400 Palestinaca, a gotovo 100.000 ih je ranjeno.

where do they draw such strength from



A displaced girl carries her injured sister on her shoulder and walks for two kilometers.

The children in Gaza endure burdens that even mountains would struggle to bear.



pic.twitter.com/HGBG2eB86F