Najmanje jedna osoba je poginula u požaru tankera južno od Hong Konga.

Požar je izbio na tankeru koji prevozi kerozin dok je prolazio pored otoka Lamma, u utorak oko 11:30 sati po lokalnom vremenu, priopćeno je iz policije Hong Konga.

Nakon što je vatra zahvatila brod, članovi posade su poskakali u more. Za sada je spašen 21 mornar, a policija je izvukla jedno tijelo, piše CNN.

Prema prvim informacijama, na tankeru je u vrijeme izbijanja požara bilo najmanje 25 članova posade. U tijeku je potraga za nestalima.



Aulac Fortune, težak više od 11.000 tona sagrađen je 2010. godine, a plovi pod vijetnamskom zastavom. Iz južnokineske luke Dongguan je plovio prema Hong Kongu.

Iz policije nisu potvrđene informacije o eksploziji prije izbijanja požara na tankeru. Stanovnici otoka Lamma i obližnjeg otoka Lantau tvrde kako se čuo glasan prasak te da su im se u stanovima zatresli prozori i namještaj.

"Moji prozori su se jako stresli, a nije bilo vjetra. Mislila sam da je došlo do potresa", napisala je Deb Lindsay na svojem Facebooku. Tracy Lockwood, stanovnica Lamme kazala je kako je osjetila "ogroman udar na prozorima". "Mislila sam da je to čudan nalet vjetra, no izgleda da je bila eksplozija", dodala je.

Stanovnike otoka Lamma brine da bi požar na tankeru mogao obalu preplaviti naftom.