Higijenski uložak razotkrio horor kojem su izložene radnice: ''Odmah se sve skidajte!''

Tri osobe su uhićene nakon što su radnice u tvornici mliječnih proizvoda u Keniji bile prisiljene skinuti odjeću kako bi se otkrilo tko je bacio iskorišteni higijenski uložak u pogrešnu kantu za smeće.



Menadžerica tvrtke okupila je radnice kako bi saznala tko je bacio uložak u krivu kantu, a s obzirom na to da nitko nije priznao krivnju, natjerala ih je da se skinu.

''Voditeljica je pronašla iskorišteni uložak u jednoj od kanti a, koliko sam shvatila, ta kanta nije bila namijenjena odlaganju higijenskih uložaka. Okupila je radnice i pitala tko je odgovoran, a kad nije dobila odgovor, odlučila je na svoj način otkriti krivca kako bi ga mogla kazniti'', objavila je senatorica Gloria Orwoba govoreći o pozivu za pomoć koji je primila s obzirom na to da vodi kampanju protiv posramljivanja zbog menstruacije.

It is unfortunate that the matter at Brownscheese Company in Limuru has escalated despite this morning's intervention through my office.

All institutions should purpose to implement the MHM Policy in Kenya for the good of all stakeholders. pic.twitter.com/lambReYfR7