Vojna liječnica Mariana Mamonova iz Ukrajine bila je među 200 ljudi koji su prije četiri dana oslobođeni iz ruskog zarobljeništva. Mamonova je u nedjelju rodila kćer, a čak pet mjeseci trudnoće provela je u nemogućim uvjetima.

Mama i beba su dobro, kazali su liječnici.

Liječnica Mariana Mamonova je zarobljena početkom travnja u čeličani Azovstal u Mariupolju. Bila je u logoru u Olenivki, na istoku Ukrajine u dijelu koji je pod ruskom kontrolom, a u kojem se nedavno dogodila i snažna eksplozija u kojoj su poginuli deseci zarobljenika.

Njezin suprug Vasilij saznao je da će postati otac dok je Mariana bila na bojištu. Trudnica je bila smještena u ćeliji s još 20 ljudi i u početku je morala spavati na podu, javlja Tvpworld.

Paramedic Mariana Mamonova who was released from russian captivity in a POW exchange only few days ago gave birth to a baby girl this night. https://t.co/X95lhcZy7n pic.twitter.com/GvQ6I6YNyB

"Kada nam je rekla da je trudna, odmah su joj svi pokušali pomoći, dali su joj hranu i pobrinuli se da ima svježi zrak", kazala je ranije za BBC druga zatvorenica Ana Voroševa, koja je oslobođena u srpnju.

Prebeg o detaljima oslobađanja: "Bili smo vezani, proveli smo sate u kamionu. Nismo znali što se događa"

Mariana je poslije premještena u manju sobu s manje zatvorenika i gdje je mogla spavati na krevetu. Liječnica se nadala kako će biti puštena u sklopu razmjene zarobljenika, no kako je vrijeme odmicalo postajala je sve zabrinutija da će roditi u logoru. Čak pet mjeseci trudnoće provela je tamo.

A recently liberated from Russian captivity medic Mariana Mamonova gave birth to a baby girl. She spent almost 5 months in Russian captivity. There were days when she had 2 apples per day #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/hwYOOUSVOg