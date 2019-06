Helikopter se prilikom slijetanja srušio na neboder na Manhattanu, što je izazvalo požar. Smrtno je stradala najmanje jedna osoba.

Dužnosnici njujorških vatrogasaca objavili su da je helikopter udario u neboder na Manhattanu, što je izazvalo požar, javlja ABC News.

Po dosad poznatim podacima, do nesreće je došlo prilikom pokušaja slijetanja na krov.

Zgrada se nalazi na 7. aveniji, između 51. i 52. ulice. Njujorška policija objavila je kako je požar vrlo brzo stavljen pod kontrolu.

Na mjesto događaja odmah su krenule brojne interventne ekipe. CNN prenosi izjavu guvernera Andrewa Cuoma da je po preliminarnoj istrazi do nesreće došlo prilikom pokušaja slijetanja.

"Nema naznaka da bi ova nesreća bila povezana s terorizmom. Sve što znamo upućuje na to da je helikopter imao poteškoća sa slijetanjem te se srušio na krov", rekao je Cuomo. Gradonačelnik Bill de Blasio također se uputio prema mjestu događaja.

