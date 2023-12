FOTO/VIDEO Hamas objavio video trojice taoca: "Morate nas osloboditi. Nije važno pod koju cijenu"

Muškarac, koji se predstavio kao 79-godišnji Haiem Bery, sjedio je između druge dvojice taoca sličnih godina, te je na hebrejskom govorio u kameru. Rekao je da je zatočen s drugim starijim taocima s kroničnim bolestima i da svi žive u vrlo teškim uvjetima.

*BREAKING:* #Hamas released a video o showing 3 of the #Israeli hostages still in captivity.



The three state that they are in poor health. The video ends with the three pleading, "Do not let us grow old here."



The genocidal bloodlust Palestinian terrorist has NO HUMANITY. pic.twitter.com/w0Idz2LllF