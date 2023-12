VIDEO Izraelska vojska otkrila novi tunel Hamasa: "Ovaj je najveći koji smo pronašli, ovdje su vozila mogla prolaziti"

Izraelska vojka pronašla je veliki betonski i željezom opasan tunel dizajniran za prijevoz automobila militantnih boraca iz Gaze sve do granice s Izraelom.

Uništavanje ili onesposobljavanje stotina kilometara podzemnih prolaza i bunkera jedan je od ciljeva ofenzive koju je Izrael pokrenuo nakon što su pripadnici Hamasa krenuli u pohod ubijanja i otmice ljudi na jugu Izraela 7. listopada.

Hamas je tada napao i granični prijelaz Erez. Samo 100 metara južno od kontrolne točke vojska je novinarima pokazala izlaz iz tunela za koji kaže da je glavni projekt Hamasa.

Tunel se spuštao dijagonalno do dubine od 50 metara, a ima i električne priključke. Prolazi su široki i visoki tri metra.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL