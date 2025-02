VIDEO Ovo je bizarna ceremonija Hamasa, izložili lijesove s tijelima talaca: "Ovo je okrutno i nehumano"

Tijela izraelske majke i njezine dvoje djece predana su od strane Hamasa Crvenom križu u gradu Khan Younis u Gazi u četvrtak ujutro.

Četiri crna lijesa bila su izložena na pozornici prije nego što su stavljena u vozila i otpremljena prema Izraelu dok su ih gledali maskirani pripadnici Hamasa i drugih frakcija

Shiri Bibas, četverogodišnji Ariel i devetomjesečni Kfir oteti su tijekom napada militantne grupe u listopadu 2023. Otac djece, Yarden Bibas, pušten je 1. veljače kao dio primirja između Hamasa i Izraela. Također je predano tijelo novinara i aktivista za mir Odeda Lifshitza, koji je imao 83 godine kad je otet.

Hamas je rekao da su svi ubijeni u izraelskim zračnim napadima na početku rata. Obitelj Bibas postala je snažna simbolika 251 Izraelca koji su oteti 7. listopada - određujući osobito Kfira koji je bio najmlađi.

Načelnik ljudskih prava UN-a, Volker Turk, nazvao je izlaganje četiriju tijela okrutnim i nehumanim u izjavi u četvrtak. Rekao je: "Prema međunarodnom pravu, svaka predaja posmrtnih ostataka mora biti u skladu sa zabranom okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, osiguravajući poštovanje dostojanstva pokojnika i njihovih obitelji".

Hamas predaje tijela

Međunarodna novinarka Sky News-a Diana Magnay dodala je da je Hamas iskoristio predaju kao propaganda priliku i pokušao poslati poruku: "Ovo je uzrokovano od strane vas, vi biste trebali snositi odgovornost za to". Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je bio prikazan kao vampir na slici iza mrtvih talaca. "Imali su rakete na pozornici gdje su bila smještena četiri lijesa, rekavši da su poginuli zbog SAD-ovih bombi", navela je Magnay.

Na zahtjev obitelji, izraelska vojska održala je mali pogreb prije nego što su tijela odvezena u laboratorij u Tel Avivu radi DNK testiranja za potvrdu identiteta.

Netanyahu je izjavio da će to biti "vrlo težak dan za državu Izrael", dok je predsjednik Isaac Herzog dodao da "srca cijele nacije leže u komadima".

U međuvremenu, šest preostalih živih talaca, posljednjih predviđenih za oslobađanje u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi, bit će također pušteno u subotu, prema Hamasu.

Sporazum je omogućio ključnu pauzu u borbama koje su razorile Gazu i ostavile desetke tisuća mrtvih.

