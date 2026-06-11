Zloglasna hakerska skupina zaprijetila američkim marincima: "Oprostite se od obitelji"

Iranska hakerska skupina Handala objavila je novo upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima.

U poruci su napisali da su "rakete spremne za lansiranje" i upozorili da će svaka potencijalna akcija protiv Irana izazvati oštar odgovor.

Handala se također izravno obratila američkim marincima, pozivajući ih da kontaktiraju svoje obitelji i oproste se te kažu "zbogom". U izjavi se navodi da skupina čeka ono što je opisala kao "pogrešku" Sjedinjenih Država te se dodaje da će "udarac zadan u nadolazećim satima biti gorak".

Poruka je završila prijetećom primjedbom upućenom neprijateljima Islamske Republike Iran: "Dobrodošli u pakao."

Iranska hakerska grupa poznata kao Handala povezuje se s iranskom obavještajnom zajednicom, a od početka rata u pojasu Gaze grupa je hakirala mobilni uređaj Tzachija Bravermana, šefa kabineta Benjamina Netanyahua, i Telegram račun bivšeg premijera Naftalija Bennetta.

Handala je ranije hakerskim upadom probila izraelske radarske sustave i poslala stotine tisuća prijetećih tekstualnih poruka izraelskim građanima.