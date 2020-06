Hakerska grupa Anonymous sve glasnije podržava prosvjednike koji su u brojnim američkim gradovima na ulicama nakon smrti Georgea Floyda. Neki njihovi postovi na društvenim mrežama pogledani su na milijune puta i podijeljeni stotine tisuća puta.

Nakon što su objavili svojevrstan rat policiji u Minneapolisu te se tako pridružili prosvjedima koji haraju SAD-om, sve su brojniji njihovi postovi na kojima nude podršku prosvjedima.

Trenutno nije jasno jesu li oni sudjelovali u rušenju web-stranica policijske uprave u Minneapolisu tijekom vikenda ili iza toga stoji netko drugi.

Snimke policijskih brutalnosti diljem SAD-a šire se internetom. Jedna od snimki postavljenih na Facebook, pregledana više od milijun puta, prikazuje osobu s maskom i u vesti s kapuljačom koja se pridružuje grupi prosvjednika i govori im da imaju podršku te da će snimke prosvjeda obići svijet.

U videosnimci se optužuje policija Minneapolisa za "stravičan broj slučajeva nasilja i korupcije", piše The Independent.

"Ne vjerujem vašoj korumpiranoj organizaciji da sprovodi pravdu pa ćemo svijetu razotkriti sve vaše zločine. Mi smo legija, očekujte nas", poručuju.

Drugi je post s videom pregledan više od pola milijuna puta, a brojni su postovi na Twitteru s istom i sličnom tematikom. Jedan od hakera tvitao je niz postova s podrškom prosvjednicima.

"Ne živimo u demokraciji ako interventna policija sve više i više nalikuje vojsci", napisano je na Twitteru.

You don't live in a democracy if riot police starts to look more and more like a military force.

"Problem s SAD-om je što je Trump cijelo vrijeme loš kao predsjednik (i osoba)", piše u drugom tvitu u kojem bolju 'ocjenu' nije dobio niti Trumpov politički protukandidat, Joe Biden.

The issue with the US is that Trump wholeheartedly sucks as a President (and a person), Joe Biden is just the dems trying to patch a dam with holes all over it. The American people don't want Joe, nor do they want Trump. Enter the powder keg of what you're seeing on the streets.