Mike DeWine, guverner savezne države Ohio, objasnio je da je drugi put podvrgnut osjetljivijem PCR testu, koji je za razliku od prvog testiranja na antigene, bio negativan.

Guverner Ohija Mike DeWine u četvrtak navečer objavio je da se njegov drugi test na koronavirus pokazao negativnim, samo devet sati nakon što je objavio da je prvi bio pozitivan, što ga je odvratilo od službenog dočeka američkog predsjednika Donalda Trumpa u Clevelandu.

UPDATE: In a second COVID-19 test administered today in Columbus, Governor Mike DeWine has tested negative for COVID-19. First Lady Fran DeWine and staff members have also all tested negative. pic.twitter.com/0Ixap90mJg