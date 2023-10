Guardianov karikaturist otpušten zbog crteža Netanyahua: "U vlaku sam primio zlokoban telefonski poziv"

Britanske novine Guardian odlučile su da neće obnoviti ugovor s karikaturistom Steveom Bellom nakon što je njegov rad povučen iz tiska.

Karikatura koju je nacrtao prikazuje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kako se priprema za operaciju vlastitog trbuha na kojemu se vidi obris pojasa Gaze noseći pritom boksačke rukavice. Crtež prati natpis: "Stanovnici Gaze, izađite odmah".

Bell, koji je radio s The Guardianom više od 40 godina, rekao je da ne vidi u čemu je problem.

"Samo da objasnim. Predao sam ovu karikaturu oko 11 ujutro, vjerojatno najranije ikad. Četiri sata kasnije, u vlaku za Liverpool primio sam zlokoban telefonski poziv sa stola s neobično zagonetnom porukom "funta (pola kilograma) mesa"", napisao je Bell na X-u.

