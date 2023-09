Grlić Radman o Komšićevim izjavama: "On je uzurpator i štetočina"

Komentirajući izjavu Željka Komšića u kojoj je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića optužio za kršenje međunarodnog prava i usporedio s Vladimirom Putinom, Grlić Radman je naglasio da je zapravo Komšić taj koji "krši međunarodno pravo jer parazitira na tuđem pravu, odnosno, on je uzurpator hrvatske kvote koja proizlazi iz činjenice međunarodnog sporazuma, a to je Daytonsko-pariški sporazum."

"Svaki narod ima pravo birati svoga predstavnika u Predsjedništvu BiH, a on nije izabran glasovima hrvatskog naroda već je uzurpirao to pravo zbog nesavršenosti toga zakona. To što on čini je apsolutno nečuveno", rekao je Gordan Grlić Radman, dodajući da svojim "neodgovornim" izjavama Komšić čini "veliku medvjeđu uslugu političkim liderima koji se u Vijeću ministara aktivno zalažu za europsku perspektivu Bosne i Hercegovine."

"Zapravo je zahvaljujući Hrvatskoj - koja je ostvarila sve svoje vanjskopolitičke ciljeve i gdje predsjednik vlade Andrej Plenković posebno podržava BiH - Bosna i Hercegovina dobila status kandidata u prosincu prošle godine, a sada se zajedno s drugim zemljama članicama zauzimamo za otvaranje pristupnih pregovora između BiH i Europske unije. Njegove su izjave jako štetne jer zapravo dižu nepotrebne tenzije i usporavaju put BiH prema EU-u. Nije nam jasno u ime koga Komšić to radi i zašto to radi. Još jedanput ponavljam, on je uzurpator i štetočina, on parazitira na tuđem pravu", naglasio je Grlić Radman.

Komšić je ranije u srijedu na Općoj skupštini UN-a optužio Hrvatsku i Srbiju za miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje i pokušaje da se ona podijeli po etničkim crtama. Uz to je, ne spominjući izravno ime ali očevidno aludirajući na Plenkovića, hrvatskog premijera usporedio s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom i to zbog komentara u odnosu na presudu Europskog suda za ljudska prava po tužbi koju je protiv BiH podnio Komšićev savjetnik Slaven Kovačević uz tvrdnju kako je diskriminiran jer mu je pravo sudjelovanja na izborima ograničeno etničkom pripadnošću.

Hrvatski je premijer komentirajući tu presudu kazao kako se bez obzira na nju mora inzistirati na legitimnom predstavljanju Hrvata u tijelima vlasti BiH.

"Primili smo na znanje ovu presudu, ali isto tako ponavljamo vrlo jasno da ćemo se zauzimati za legitimno predstavljanje i jednakopravnost konstitutivnih naroda i svih drugih koji žive u BiH. Protiv smo politike i prakse nametanja hrvatskom narodu drugih predstavnika u najviša tijela. To se opetovano ponavlja sa izborom članova Predsjedništva i to se već četiri puta u posljednjih 16 godina dogodilo", kazao je Plenković početkom rujna.

Za Komšića je to dokaz da je Plenković poput Putina.

"Nepoštivanje presuda međunarodnih sudova kakvo se moglo čuti od strane premijera susjedne zemlje podsjeća na onaj odnos prema međunarodnom pravu kakav je Vladimir Putin izgradio u slučaju Ukrajine. Međutim to nije samo negativan odnos prema međunarodnim standardima Ujedinjenih naroda nego i politika koja se prema Bosni i Hercegovini vodi od strane njenih susjeda", izjavio je Komšić za govornicom UN-a.