Greta Thunberg, švedska aktivistkinja za zaštitu okoliša, nominirana je za Nobelovu nagradu za mir zbog svoje borbe protiv klimatskih promjena.

Tri norveška zakonodavca nominirala su 16-godišnju aktivistkinju Gretu Thunberg za Nobelovu nagradu za mir.

"Nominirali smo Gretu jer je klimatska opasnost možda jedan od najvećih uzroka ratova i sukoba", rekao je parlamentarac Freddy Andre Oevstegaard. "Masivan pokret kojeg je Greta pokrenula je jako važan za očuvanje mira", dodao je.

Thunberg je za nominirana samo par dana prije globalnog štrajka protiv klimatskih promjena, koji će se održati u petak. Taj je štrajk inspiriran njezinim pokretom #FridaysForFuture (#PetciZaBudućnost), čiji je cilj borba protiv globalnog zatopljenja.

Thunberg je na svojem Twitter profilu objavila da će se prosvjed u petak održati u 112 zemalja.

Tomorrow we school strike for the climate in 1769 places in 112 countries around the world. And counting.



Everyone is welcome. Everyone is needed. Let’s change history. And let’s never stop for as long as it takes. #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/xpCLQN8icv