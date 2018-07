Najmanje 50 osoba je poginulo, a više od 150 ih je ozlijeđeno u katastrofalnim šumskim požarima koji bijesne u blizini Atene.

Prema podacima Crvenog križa, najmanje 26 tijela pronađeno je u dvorištu vile u selu Mati koje se nalazi u središtu katastrofe.

Prije vijesti o ovom strašnom otkriću, službeni broj poginulih bio je 24, piše BBC.

U akcijama spašavanja koriste se brodovi i helikopteri kako bi se evakuirali ljudi s plaža. Vlasti su zatražile međunarodnu pomoć, a s požarima se bore stotine vatrogasaca. Neki ljudi napustili su svoje domove u blizini Atene.

U gašenju katastrofalnih požara pomoći će i Hrvatska koja u Grčku šalje dva kanadera.

Strahuje se da će broj mrtvih rasti jer nadležne službe primaju veliki broj poziva o nestalim osobama koje nastoje locirati.

Većina žrtava pronađena je na području mjesta Mati. U područjima koja su najgore zahvaćena ljudi su ostali zarobljeni u plamenu u svojim domovima ili automobilima. Također, neki su se utopili dok su pokušavali pronaći spas u moru.

Tisuće ljudi provele su noć u svojim vozilima, sportskim dvoranama ili na otvorenom.

Većina požara stavljena je pod kontrolu tijekom noći na utorak nakon što su vjetrovi oslabili.

"Nadamo se da ćemo danas ugasiti požare", kazao je glasnogovornik vatrogasaca za državnu televiziju.

Visoke temperature i snažni vjetrovi

Požari su izbili zapadno i istočno od glavnog grčkog grada uslijed visokih ljetnih temperatura od 40 stupnjeva Celzija i snažnih vjetrova.

U gradskom području Atene proglašeno je izvanredno stanje.



Među ozlijeđenima ima i onih s težim ozljedama, a među žrtvama su i djeca.



Prema medijskim izvješćima u utorak ujutro, službeni broj smrtnih slučajeva mogao bi još rasti.

Neki požari možda podmetnuti

Grčki premijer Alexis Tsipras skratio je posjet Bosni i Hercegovini kako bi se vratio u Grčku. Nagovijestio je da su neki od požara možda podmetnuti.



Tsipras je zatražio pomoć vatrogasnih i hitnih službi susjednih regija kao i pomoć vojske, objavio je grčki državni radio.



Ekstremna suša i jaki vjetrovi razbuktali su u ponedjeljak požar u blizini grčke turističke destinacije Kineta. To je šumovito područje u kojem ima puno kuća za odmor.



U lučkom gradu Rafina požar je skrenuo prema gradskom središtu prisilivši stotine ljudi na bijeg.

Ljudi bježali u more

U požaru su oštećene građevine, sve je prekriveno dimom, a ljudi su u svojim automobilima bježali od požara. Oni na najugroženijim područjima bili su prisiljeni skakati u more kako bi izbjegli plamen.

"Srećom tamo je more i otišli smo u more jer su nas plamenovi tjerali sve do njega. Peklo nam je leđa i zaronili smo. Rekao sam, Bože, moramo trčati da se spasimo", rekao je jedan od svjedoka.

Stotine vatrogsaca bore se s požarom, a ljudi su napustili svoje domove u blizini Atene. U tijeku je i akcija traganja i spašavanja skupine od 10 turista koji su od jednog požara pobjegli u čamcu.

Ovo su najgori požari koji su pogodili Grčku od 2007. godine kada je stradalo nekoliko desetaka ljudi. (Ma.B./Hina)