VIDEO Mladi kit zapleo se u mrežu, mučio se 22 sata

Mlad grbavi kit oslobođen je u petak nakon što je 22 sata bio zapetljan u užad i plutače u luci najvećeg australskog grada.

Spasioci u Sydneyu primili su poziv u četvrtak poslijepodne da se kit zapetljao i pojurili su u sumrak da mu pomognu. Do zore spasioci su pratili kita u čamcu na napuhavanje i koristili specijaliziranu opremu da drže kita na mjestu dok su rezali užad.

Kit je oslobođen malo prije podneva u petak i otplivao je na otvoreni ocean nakon 22-satnog mučenja.

WATCH: in an operation which spanned several hours, the NSW National Parks Large Whale Disentanglement Team were able to cut a humpback whale free from a rope and buoys as it passed through the waters of Sydney Harbour.



