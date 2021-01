Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković objavio je da kreće u borbu protiv kriminala u tom gradu i najavio kaznene prijave već za utorak. Neke od njih tiču se osoba bliskih Miloradu Dodiku.

Banjolučki gradonačelnik Draško Stanovuković u nedjelju je rekao da on o kriminalu u gradskoj upravi govori kao kad vlasnik tvrtke govori o kriminalu u njegovoj tvrtki. Jedan od problema su, kako je rekao, jumbo plakati.

Jumbo plakati za koje nitko ne plaća

"Od 372 jumbo plakata u Banjoj Luci, 159 je lažnih, za koje se ne plaćaju komunalne naknade. Time je oštećen proračun grada godišnje i do pola milijuna konvertabilnih maraka. To su besplatni udžbenici, karte za umirovljenike, vrtići. Na zgradi 'Eurospleta' nalazi se jumbo plakat Dodikovog nećaka, mislite li da je to slučajno? Rok za sve tvrtke je u ponedjeljak da platem inače idu kaznene prijave već u utorak", najavio je Stanivuković.

Nakon Dodikovog nećaka prešao je do Dodikovog kuma Lukača Ćućuna, piše Klix.

"Čistio je Crkvenu, ali nije obavijestio Vode Srpske, čistio, ali bez nadzora. To je potpisao bivši gradonačelnik i kaznene prijave idu u utorak. Na posao će se vratiti, ali malo morgen. Može se vratiti kad mene ne bude. Čovjek je postavio ogradu od 120 tisuća konvertabilnih maraka, pa nismo mi glupi. Procijenjena vrijednost je 25 tisuća", rekao je Stanivuković.

Na provjeru idu i diplome

Dotaknuo se i diploma zaposlenih u institucijama Grada te primanju ugovora o djelu onih ljudi koji su već zaposleni. Dao im je rok za poništenje tih ugovora do ponedjeljka.

"Imamo diplome za koje sumnjamo. Poslat ćemo svim školama, fakultetima da se izjasne o njima, ali i da sve inspekcija pročešlja. Ima i pojedinih načelnika kojima treba pregledati diplome. Najbolje da to institucije istraže. I iz mog kabineta ići će diplome na provjeru", istaknuo je Stanivuković i dodao kako zna da ga prate vozilom, no da ga ništa neće zaustaviti.

"Moja je želja da spasim narod ili umrem pokušavajući. Ne mogu me uhvatiti u pogrešci, mogu me samo uhvatiti u lapsusima, ali ja njih hvatam u kriminalu", zaključio je Stanivuković.