Donald Trump u svojoj predsjedničkoj kampanji bilježi sve veću popularnost nakon pucnjave u Pennsylvaniji, no kandidatura Joea Bidena, aktualnog američkog predsjednika, sve se češće propitkuje.

Osim što i iz demokratske stranke dolaze analize i poticaji da za predsjedničkog kandidata ipak izaberu nekog drugog, pojavila se građanska inicijativa pod nazivom PassTheTorchJoe.

Cilj njihove kampanje je potaknuti Bidena da odstupi iz predsjedničke utrke. Građani su se tako okupili u subotu ispred Bijele kuće s transparentima.

We’re here at the White House to say #PassTheTorchJoe ! pic.twitter.com/PeryOmCEpq

Prema objavi na mreži X jednog od okupljenih, uzvikivali su "“Hey! Hey! Ho Ho! Thank you Joe! It’s Time to Go! (Hej! Hej! Ho! Ho! Hvala ti Joe! vrijeme je da odeš!)"

“Young people refuse to let our futures hinge on Biden’s failing poll numbers.”



Thank you Claudia for making the grave stakes of this election abundantly clear. Democracy. Reproductive freedom. Climate justice.



It’s time for Biden to #PassTheTorch so we have the opportunity… pic.twitter.com/Y1Y6MnHBcD