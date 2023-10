Stravični prizori na ulicama: Gotovo tisuću ptica pronađeno nepomično na podu, padale su s neba: "To je vaša najgora noćna mora"

Gotovo tisuću mrtvih ptica padalo je s neba u četvrtak pored centra McCormick Place Lakeside u Chicagu. Prizor zbog kojeg se mnogim prolaznicima okrenuo želudac dogodio se nakon što se na stotine ptica zabilo u prozore izložbene dvorane.

"To je apsolutno vaša najgora noćna mora", rekla je Christine Sheppard, direktorica programa sudara stakla za Američki konzervatorij za ptice.

Velik broj aktivista upozorava na incident koji se dogodio. Iako nije ništa novo za Chicago da se ptice zalijeću u prozore, ovaj put je to u puno većim razmjerima. Ptice selice su u četvrtak prelijetale regijom zbog vremenskih uvjeta, niske naoblake i povoljnih vjetrova. Loši uvjeti za let prethodnih dana pogodovali su njihovoj brojnosti upravo tog dana kada su doživjele tragediju.

