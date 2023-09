Optužen je za silovanje dviju tinejdžerica, a nakon 47 godina dokazao je da je nevin: "Konačno mogu disati"

Sutkinja u New Yorku oslobodila je Leonarda Macka (72) svih optužbi za silovanje nakon što je DNK testiranje pokazalo kako on nije počinitelj. Pravi silovatelj u međuvremenu je i priznao zločin zbog kojeg je Mack proveo čak sedam godina u zatvoru.

"Nikad nisam gubio nadu da će se jednog dana dokazati da sam nevin", rekao je Mack nakon što je oslobođen svih optužbi, prenosi BBC.

Macka je policija uhitila dok se vozio kroz susjedstvo, iako je imao čvrst alibi i bio odjeven drugačije od počinitelja koji je u svibnju 1975. godine uz prijetnju pištoljem zaustavio dvije tinejdžerice i jednu od njih dva puta silovao u gradu Greenburghu u državi New York. Druga djevojka uspjela je pobjeći i potrčati po pomoć.

“Free at last! Free at last! Thank God almighty, I’m free at last.” Leonard Mack, exonerated after 47 years. This is the longest wrongful conviction overturned by DNA in U.S. history. pic.twitter.com/0rvYk3YMMd