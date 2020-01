Velika Britanija u ponoć je izašla iz članstva Europske unije i postala prva zemlja u povijesti Unije koja je to učinila.

Točno u ponoć Europska unija ostala je bez jedne članice - Velika Britanija izašla je iz zajednice u kojoj je bila drugo po veličini gospodarstvo, iza Njemačke.

Prvi je to put od osnutka Europske unije da neka zemlja izlazi iz članstva. Svađe zbog Brexita podijelile su Britaniju i prekinule desetke političkih karijera.

U Europskom parlamentu izglasan sporazum o brexitu, Farage poručio: "To je to. Kraj puta. Završava jedan eksperiment"

Sturgeon: "Velika Britanija ne može zatočiti Škotsku i mora joj omogućiti održavanje referenduma o neovisnosti"

Premijer Boris Johnson u svojoj je videoporuci, objavljenoj kasno u petak navečer, kazao kako Brexit predstavlja "oživljavanje britanske moći neovisnog mišljenja i djelovanja", no europski čelnici odmah su uzvratili i ustvrdili kako "snaga ne leži u izolaciji", prenosi Guardian.

Johnson je u svojoj poruci između ostaloga ustvrdio: "Najvažnije za reći večeras jest da ovo nije kraj već početak. Ovo je trenutak kada sviće zora i diže se zastor za novi čin. Ovo je trenutak prave nacionalne obnove i promjene".

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe