FOTO/VIDEO Gori toranj katedrale u francuskom Rouenu

Toranj gotičke katedrale u francuskom gradu Rouenu u Normandiji zahvatio je požar u četvrtak, pokazuju televizijske slike.

Katedralu, jednu od najljepših u Francuskoj, nekoliko je puta naslikao impresionistički umjetnik Claude Monet u 19. stoljeću.

Televizijske slike na kanalu BFM pokazale su tamni oblak dima koji se diže s tornja i ljude užasnutog pogleda na ulicama. Scena je podsjetila na razorni požar u katedrali Notre-Dame u Parizu 2019. godine.

Lokalni dužnosnik rekao je da je katedrala evakuirana i da su hitne službe na terenu. Oko zgrade su postavljene sigurnosne barikade.

