Požar guta crkvu Notre-Dame u Parizu! Urušio se toranj na katedrali, a mediji javljaju kako se srušio i veliki dio krova na slavnoj crkvi.

Gori Crkva Notre-Dame u Parizu! Vatrogasci su potvrdili da je požar izbio oko 18:50 sati i to u potkrovlju katedrale koja je najposjećenija povijesna građevina u Europi. Nešto prije 20 sati urušio se toranj na katedrali, a srušio se i veliki dio krova na ovoj slavnoj crkvi.

Na terenu su vatrogasci.

Uzrok požara još nije poznat, a nadležne službe kažu kako bi požar mogao biti povezan s obnovom Crkve.

Slike na društvenim medijima pokazuju crkvu koja je postala buktinja i vatreni plamen koji se diže u zrak iznad 850 godina stare gotičke građevine.

Prošle je godine Katolička crkva u Francuskoj pozvala na hitnu obnovu i izdvajanje sredstava kako bi se Crkva spasila od propadanja, javlja BBC.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je kako odgađa planirano obraćanje naciji "zbog strašnog požara u Notre-Dameu".

"Naše misli su usmjerene prema svim katolicima i Francuzima", napisao je Macron na Twitteru.

Gradonačelnica Pariza, Anne Hidalgo, opisala je požar kao "strašnu vatru" i pri tom je pozvala ljude da ne prilaze vatrogasnim ekipama i mjestu požara.

Glasnogovornik katedrale izjavio je kako je cijela struktura "izgorjela".

"Sve će izgorjeti, ničeg više neće biti", prenosi BBC riječi glasnogovornika.

Američki predsjednik Donald Trump Francuzima je putem twittera predložio da požar ugase kanaderima.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!