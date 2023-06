Muškarac se gol popeo na oltar u Vatikanu, procurila fotografija: Poznato što mu je pisalo na leđima

Obnaženi muškarac na leđima je imao ispisanu poruku koja je pozivala na spas djece Ukrajine. Izvor tvrdi da je imao i znakove ozljeđivanja na tijelu koje si je nanio noktima.

A visitor to St. Peter's Basilica in the #Vatican undressed and stood naked on the main altar in protest against the war in #Ukraine.



The man was arrested and handed over to the police. On his back he had an inscription calling to save the children of Ukraine. pic.twitter.com/2X22izVEXd