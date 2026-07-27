Izbio politički rat zbog spremnika za otpad na Trgu: "Oni zadnji mogu dijeliti lekcije, s Bandićem su napravili Kantograd"

Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Josipa Jelačića, a čija ugradnja je u tijeku, izazavali su brojne reakcije i oprečna stajališta građana, ali i gradskih vlasti te oporbe.

Zagrebački HDZ prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog postavljanja spremnika na spomenutoj lokaciji. U priopćenju koje potpisuje njegov predsjednik Ivan Matijević stoji sljedeće:

"Fotografije s terena potvrđuju da gradska vlast provodi ideje koje će trajno promijeniti izgled središnjeg zagrebačkog trga. Međutim, ta krajnje nepromišljena Tomaševićeva ideja mnogo je više od urbanističke intervencije. Njome je Tomašević u srcu Zagreba, simbolu hrvatske povijesti, ostavio svoj povijesni pečat – spremnike za smeće.

Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Jelačića - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Ondje gdje su mladi zagrebački studenti 1895. spalili mađarsku zastavu tijekom boravka cara Franje Josipa. Ondje gdje su prolazile pogrebne povorke Ante Starčevića 1896. i Stjepana Radića 1928. Ondje gdje smo 1995. spontano dočekivali svoje heroje kada su se vraćali iz Oluje. Ondje gdje smo 2012. dočekali oslobođene generale Gotovinu i Markača, a 2018. i 2022. naše srebrne i brončane Vatrene.

Tu pozornicu nacionalne povijesti i zajedništva ova politički otuđena gradska vlast sada pretvara u reciklažno dvorište. Ovu Tomaševićevu urbanističku intervenciju možemo usporediti još samo s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. godine.

Jer betonske šahte i limeni spremnici usred glavnog trga, zaštićene povijesne urbane cjeline glavnoga grada, ne predstavljaju samo grubu i neprihvatljivu urbanističku intervenciju nego i političku devastaciju jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti.

I to nije jedina sličnost. Obje političke devastacije imaju isti rukopis i nose isti datum. Ona iz 1947. obavljena je u noći s 25. na 26. srpnja, dok je Zagreb spavao, a ova iz 2026. istoga dana, tijekom ljetnih praznika, dok je Zagreb na godišnjem odmoru, samo što su Tomaševićevi operativci bili nešto sporiji od onih partijskih.

Nekadašnja aktivistička borba za svaki kvadrat javnog prostora, na kojoj je nastala platforma Možemo, a potom i osvojila vlast u Zagrebu, pretvorila se u devastaciju najvrjednijeg javnog prostora, ali sada, sve je izvjesnije, i čitavoga grada", navodi se u priopćenju zagrebačkog HDZ-a.

Dodajmo kako je i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas rekao da za postavljanje spremnika treba dobiti suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

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Ubrzo su se oglasili i iz platforme Možemo!.

"HDZ je zadnji koji ikome može dijeliti lekcije o infrastrukturi za gospodarenje otpadom. U 5 godina koliko su haračili Zagrebom zajedno s Milanom Bandićem, nisu napravili apsolutno ništa za unaprjeđenje infrastrukture.

Centar grada je bio Kantograd, s tisućama kontejnera na nogostupima koji su ometali prolaz i nagrđivali izgled grada. Nisu izgradili nijedan važan element sustava gospodarenja otpadom koji bi vodio zatvaranju Jakuševca.

Ne samo da ih nisu izgradili, nego nisu ni pokrenuli procese koji bi vodili izgradnji centra za gospodarenje otpadom. To nije bilo slučajno – radili su to svjesno kako bi omogućili zaradu privatnicima", poručuju iz Možemo te dodaju kako oni Zagrepčanima osiguravaju infrastrukturu koja Zagreb čini čišćim, ugodnijim i ljepšim:

"u centru grada ugradili smo podzemne spremnike na 66 lokacija (lokacija na početku Ilice je jedina moguća lokacija za podzemne spremnike u najužem centru grada, zbog podzemnih instalacija na ostalim mjestima i zato da stanari ne moraju hodati više od 200 metara do spremnika)

(lokacija na početku Ilice je jedina moguća lokacija za podzemne spremnike u najužem centru grada, zbog podzemnih instalacija na ostalim mjestima i zato da stanari ne moraju hodati više od 200 metara do spremnika) za razliku od vremena HDZ-a, Trg bana Jelačića više ne služi za vašare sa šatorima i velikim kontejnerima za otpad

sa šatorima i velikim kontejnerima za otpad po cijelom gradu postavljamo i polupodzemne spremnike za odvojeno prikupljeni otpad (zasad na 184 od planiranih 750 lokacija)

napravili smo sve pripremne radnje za gradnju modernog centra za gospodarenje otpadom sa sortirnicom i kompostanom, čije će otvaranje kroz 2-3 godine omogućiti da konačno zatvorimo odlagalište Jakuševec."

Iz Možemo poručuju kako Zagrepčani dobro znaju tko ih je pljačkao i tko je svjesnim i ciljanim neradom omogućavao zaradu privatnicima, a tko radi na izgradnji cjelokupne i zaokružene infrastrukture koja će Zagreb kroz nekoliko godina učiniti potpuno premreženim podzemnim i polupodzemnim spremnicima, a Grad učiniti neovisnim od privatnika.

"Zato su nas, među ostalim, dva puta i izabrali da vodimo glavni grad Hrvatske i zato su HDZ-u i onemogućili pristup gradskom proračunu i odlučivanju o gospodarenju otpadom u Zagrebu", zaključuju iz platforme Možemo.